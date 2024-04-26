«Пришлось понервничать»: Дмитрий Колдун объяснил, почему уехал из России

Певец Дмитрий Колдун признался, что улетел из России ради 8-летней дочки. Об этом сообщает mk.ru.

Как выяснилось, Дмитрий улетел в Минск прямо со съемочной площадки в Москве ради дочки. Артист хотел успеть на 8-летие Алисы.

По словам Дмитрия, ему пришлось понервничать: съемки на федеральном канале задержали на полтора часа, и из-за этого он не успевал на последний самолет. Однако его коллеги по проекту «проявили солидарность» и предложили первым сняться.

«Пришлось немного понервничать. Я снимался в музыкальном проекте на федеральном канале, и вроде все было рассчитано по времени, но телевидение — вещь непредсказуемая, как известно», — рассказал певец.

По словам артиста, он все же успел на праздник дочки. Девочка попросила в подарок шарики, торт и редкую куклу, которую Дмитрий смог найти в Испании.

Ранее певец Дмитрий Колдун отреагировал на смерть Евгения Кунгурова. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что французский композитор Николя Челоро получил российский паспорт.