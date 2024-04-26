Певец Юрий Лоза объяснил, почему Гребенщиков* и Макаревич* спонсируют ВСУ

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что без применения ненормативной лексики может охарактеризовать действия уехавших из России музыкантов Бориса Гребенщикова*(признан иноагентом на территории РФ) и Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) «очень плохими».

Он напомнил, что артисты отправляют Украине деньги, на которые закупается оружие, из которого потом убивают российских солдат, мирных жителей в Белгороде и приграничных областях.

При этом Лоза выразил уверенность, что признанные иноагентами артисты не случайно выбрали страны для эмиграции. Лоза высмеял утверждение Гребенщикова* о том, что Великобритания – раздолье для рокеров, и пояснил, что на самом деле русофобски настроенный лидер группы «Аквариум» уехал туда по другой причине.

«Хуже врагов, чем англичане, у России нет, Гребенщиков* теперь англичанин. Как он должен относиться к России?» - задался вопросом исполнитель хита «Плот» в беседе с aif.ru.

Кроме того, Лоза заверил, что, если бы сбежавшие из родной страны рокеры просто «что-то крякали против России», он бы не воспринимал это остро, но их материальную помощь врагам артист расценивает, как «ужасный поступок».

«Люди, которые уехали туда и стали гражданами других стран, они изначально должны плохо о нас отзываться, потому что это общая тенденция в той стране. Приезжайте сейчас в Прибалтику, скажите: «Я люблю Россию». Конечно же, вы получите кучу негатива», - заключил Лоза.

Ранее Юрий Лоза назвал актрису Чулпан Хаматову заложницей ситуации. По его мнению, она критикует Россию так как живет в Латвии и должна соответствовать той идеологии, которая там культивируется.

*Признаны иностранными агентами на территории России