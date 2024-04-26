«Практически хоронить меня»: заболевшая пневмонией Семенович прокомментировала свое состояние

Певица Анна Семенович призвала «не хоронить» ее после новостей о пневмонии. Артистка рассказала о своей болезни в соцсетях и не ожидала такой реакции. Она поспешила объясниться в беседе с mk.ru.

26 апреля в СМИ появилась информация о том, что певица серьезно заболела во время поездки в Сочи. Она вышла на связь в соцсетях и рассказала, что страдала из-за кашля, сделала обследование и узнала диагноз. Ей пришлось поменять билеты и вернуться в Москву, чтобы продолжить лечение. Новость распространилась в прессе.

Через некоторое время Семенович решила, что пора объясниться с поклонниками, которых напугали данные новости. Она подтвердила диагноз, но призвала не «хоронить» ее. Она заявила, что проблемы с легкими у нее появились еще со времен катания на коньках, когда она профессионально занималась фигурным катанием.

«Пожалуйста, не надо драматизировать и практически хоронить меня в заголовках. Это не первая моя пневмония, и под присмотром врачей мы справимся с ней в ближайшие дни», – высказалась звезда.

Исполнительница призналась, что в последнее время была слишком занята работой и совсем забыла о своем здоровье. Минусом стало то, что она переносила болезнь на ногах. А теперь вынуждена лечиться.

«После обследования врачи не стали настаивать на стационаре, состояние позволяет лечиться амбулаторно на дому. Прописали лекарства и постельный режим», – поделилась певица.

Анна поблагодарила всех за заботу и внимание, уверяя, что вернется в строй максимум через неделю.

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