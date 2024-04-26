Оскар Кучера похвалил Надежду Бабкину, которая перепела хит Инстасамки. Об этом сообщает Абзац.

В январе 2024 года в Сети появилось видео, на котором Надежда Бабкина исполняет вместе с ансамблем песню «За деньги — да». Бабкина чуть переделала слова песни и в припеве пела «За гусли — да».

Такое выступление понравилось многим, в том числе, и Оскару Кучере, который похвалил народную артистку за отличное чувство юмора.

«Она просто и с большим удовольствием прикололась. Это было здорово, мне очень понравилось её выступление. Я считаю, у детей и подростков подобный номер тоже вызовет живой интерес. Сегодня молодёжь слушает фолк», — рассказал он.

Добавим, что Бабкина поменяла не только текст, но и музыку, добавив нотки народных инструментов.

Ранее мы писали о том, что музыкальный продюсер раскритиковал кавер Надежды Бабкиной на Инстасамку. Сергей Дворцов заявил, что певица «унижает себя» исполнением подобных песен.