«"Всего лишь" ударили кулаком в висок»: Яна Поплавская сообщила о нападении на супруга

Российская актриса Яна Поплавская поделилась неприятной историей, которая произошла с ее мужем Евгением. На мужчину было совершено нападение после мелкого ДТП в Москве.

Знаменитость рассказала о случившемся в своем Telegram-канале Яна Поплавская. По словам актрисы, Евгений ехал на работу, и по пути его стал провоцировать бородатый водитель каршеринга. В результате произошло мелкое ДТП, после которого радиоведущий вышел из машины и получил кулаком в висок.

«Я счастливая, мой муж жив! Сегодня у нас, у моего мужа, "очень удачный день". Его не зарезали ножом и не застрелили, "всего лишь" ударили кулаком в висок», — написала актриса.

Тогда же Евгений поспешил скрыться в своем автомобиле, куда бородатый мужчина потом пытался вломиться. Вскоре после конфликта на место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД, которых вызвал радиоведущий. В ходе осмотра они нашли у водителя каршеринга и его товарища пару миллионов рублей, происхождение которых те не смогли вразумительно объяснить. Пострадавший муж Поплавской написал на обидчика заявление.

Ранее актриса рассказала о преследовавшем ее маньяке-слесаре. По словам Яны, она чуть не стала его жертвой несколько лет назад.