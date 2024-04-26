На Урале мужчина выгнал собаку из будки, чтобы спрятаться в ней от силовиков

В Свердловской области местный житель пытался спрятаться от сотрудников ФСИН в необычном месте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в Сысертском районе. Осужденного приговорили к обязательным работам, однако он уклонялся от них. Когда силовики пришли в предполагаемое место, где мог находиться россиянин, то нашли его не в доме, а в собачьей будке около него.

«Мужчина занял место пса, но к сожалению осужденного, был замечен сотрудниками отдела розыска. Теперь гражданин будет отбывать наказание в местах лишения свободы», — заявили в ГУ ФСИН России по Свердловской области.

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