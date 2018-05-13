После рака: как наладить жизнь и избежать рецидива

К счастью, появляется все больше волонтерских и пациентских организаций, оказывающих психологическую помощь онкобольным. Вы можете обратиться по телефонам горячих линий:

8-800-301-02-09 — Ассоциация онкологических больных «Здравствуй» (о ней мы уже писали).

— Ассоциация онкологических больных «Здравствуй» (о ней мы уже писали). 8-800-100-01-91 — Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим больным и их близким «Ясное утро».

— Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим больным и их близким «Ясное утро». 8-985-765-75-32 — Межрегиональное общественное «Движение против рака».

— Межрегиональное общественное «Движение против рака». 8-800-250-23-43 — Общественная организация инвалидов, стомированных больных «Астом».

Эти организации не только могут оказать психологическую поддержку, но и проконсультировать по правовым вопросам.