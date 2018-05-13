После рака: как наладить жизнь и избежать рецидива

Психологическая травма будет напоминать о себе постоянно, даже если это незаметно со стороны. А физические травмы лишь усугубляют депрессию. И так же, как настоящие фронтовики, онкопациенты не представляют, по каким правилам жить в мирное время, к кому обращаться за помощью и на что вообще они имеют право.
Когда человеку говорят, что лечение окончено и можно выходить из больницы, он, конечно, испытывает радость. Но еще и страх: «А вдруг что-нибудь случится, а пожаловаться за пределами больницы некому?» Страх рецидива болезни не отпускает никогда. Он может скрываться, но иногда прорывается наружу. Хотя бы из-за того, что вы увидели по телевизору репортаж о строительстве онкобольницы. Районному онкологу некогда работать со страхами — он занимается теми, кто еще болен.
К счастью, появляется все больше волонтерских и пациентских организаций, оказывающих психологическую помощь онкобольным. Вы можете обратиться по телефонам горячих линий:
- 8-800-301-02-09 — Ассоциация онкологических больных «Здравствуй» (о ней мы уже писали).
- 8-800-100-01-91 — Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим больным и их близким «Ясное утро».
- 8-985-765-75-32 — Межрегиональное общественное «Движение против рака».
- 8-800-250-23-43 — Общественная организация инвалидов, стомированных больных «Астом».
Эти организации не только могут оказать психологическую поддержку, но и проконсультировать по правовым вопросам.