В Уфе умер 37-летний ученый-биолог Михаил Кривошеев

В Уфе скоропостижно скончался поэт, кандидат биологических наук Михаил Кривошеев. Ему было 37 лет.

О смерти молодого ученого сообщила редактор литературного журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева.

Причина смерти не раскрывается. При этом она подчеркнула, что Кривошеев ушел из жизни несколько часов назад.

Михаил Кривошеев окончил аспирантуру БашГУ после чего остался преподавать в вузе. Кроме того, он написал около 100 научных статей, методических указаний и монографий. Также Кривошеев возглавлял зоологический музей университета.

Также Светлана Чураева сообщила, что в ночь на 25 апреля умер друг Кривошеева, 51-летний писатель и журналист Вадим Богданов. О причинах смерти представителя СМИ не сообщается, пишет портал Ufa1.ru.

Ранее умер один из старейших польских кинематографистов Лешек Старонь. 10 апреля ему исполнилось 86 лет. Он скончался еще 22 апреля, однако известно об этом стало только сейчас.