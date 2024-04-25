«Я еще не все сказал»: интервью к 70-летию композитора Александра Клевицкого

Для наших читателей, расскажите о том, сколько лет Вы связаны с музыкой и занимаетесь своим любимым делом? Вы не из творческой семьи, но пришли к музыке, сами? Как поняли, что у Вас есть талант, и что нужно дальше заниматься именно этим делом?

Музыкой я начал заниматься очень поздно. Детей, как правило, отдают в музыкальную школу лет в пять-шесть. А я пошёл в десять. В школу, где я учился, пришла комиссия, которая отбирала детей с музыкальным слухом. Меня прослушали, и оказалось, что у меня абсолютный слух. Вызвали родителей и сказали, что такого талантливого ребёнка нужно обязательно учить музыке. И я начал заниматься в Московской хоровой капелле мальчиков. Хотя остальные ребята там уже учились несколько лет, с подготовительного класса, а я совершенно ничего не знал, я очень быстро их нагнал. Одним из моих любимых предметов было сольфеджио. Помню, учитель что-то объясняет, а у меня чувство, что я уже это всё знаю. Но в итоге меня из капеллы отчислили за плохое поведение и любовь к группе Beatles.

На самом деле я сделал всё, чтобы уйти из музыки. Не специально. Просто так складывалась жизнь. Меня выгнали из капеллы мальчиков, в девятом классе я вернулся в обычную школу. Так как в капелле мне не дали рекомендацию, я не мог поступать в консерваторию и решил стать актёром и поступать в ГИТИС (Российский институт театрального искусства, – прим. ред.). Потом пошёл в итоге в Полиграфический институт на редакторское отделение (к счастью, не поступил). Поступил в Институт культуры, где, кстати, на курсе был одним из лучших. Потом была армия, где я стал дирижёром и после которой был довольно долгий перерыв. Одним словом, путь был извилистый. Но в итоге я оказался там, где должен был оказаться, стал композитором, худруком и главным дирижёром Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева.

Вы были призваны на службу в ряды Советской Армии (Внутренние войска МВД), где возглавили дивизионный ансамбль в качестве главного дирижёра. Расскажите про это время. Как проходил рабочий день на службе?

Мне очень повезло, что я в столь молодом возрасте возглавил дивизионный ансамбль и стал военным дирижёром. В мои руки сразу попал оркестр с весьма необычным составом, в котором были и академические, и народные инструменты, и замечательный хор, и танцевальный ансамбль. И всей этой махиной я начал управлять. А так как достаточного опыта за плечами у меня не было, пришлось засесть за учебники (в первую же свою увольнительную я поехал не домой, а в музыкальный магазин, купил учебники по самым разным дисциплинам – полифонии, гармонии, по оперно-симфоническому дирижированию).

Служба музыканта – это ежедневные репетиции и огромное количество концертов. Жили мы, как все, в солдатской казарме с двухъярусными кроватями, с построениями, с нарядами вне очереди. У меня нарядов не было. Я пришёл из учебки, и буквально на третий день меня назначили главным дирижёром. Ну, какие тут могут быть наряды? Я сам стал, можно сказать, начальником. А назначили меня, видимо, потому что я был по возрасту старше многих. Всех в основном призывали 18-летними, а я уже институт закончил, был женат, и у меня уже был ребёнок. И даже машина, которую я сам чинил.

Ваша жизнь и карьера связаны с Музыкальным училищем им. Гнесиных. Как поменялись со временем студенты – абитуриенты? Что было 20 лет назад и сейчас? Стало ли меньше талантливых молодых людей?

Я в училище преподавал несколько лет, когда решил уйти из гастрольной деятельности, и мне сложно сказать, что там происходит сейчас, поскольку я там не преподаю. Но я практически каждый год бываю председателем государственной экзаменационной комиссии на выпускных экзаменах и могу сказать, что талантов меньше не стало. При этом удивительная вещь: каждый год наши музыкальные учреждения выпускают огромное количество выпускников по разным специальностям. Куда они деваются? Я не знаю. Я сейчас имею в виду направление эстрадной музыки. Очень редко кому удаётся пробиться на самый верх. Возможно, так и должно быть, потому что не могут быть все звёздами.

Очень сильно за эти годы поменялась музыкальная эстетика, а студенты остались прежними, но со своими музыкальными кумирами, со своей музыкальной эстетикой. Со стороны это может показаться стариковским брюзжанием, но мне кажется, когда мы были молодыми, у нас музыка была поинтереснее. У нас была группа Beatles, у них такой группы нет.

Кстати, когда я преподавал в Гнесинке, я даже успел выпустить несколько методичек. Так получилось, что куда бы я ни приходил, я везде оказывался революционером. В училище я пришёл в то время, когда начался расцвет электроинструментов (а я это направление очень хорошо знал и с самого начала им интересовался). Я предложил руководству обратить внимание на это направление, а мне предложили написать методичку. И я её написал.

Как из эстрадного композитора Вы стали классическим? Ваши вкусы изменились со временем? Что на это повлияло?

Если бы мне в юности сказали, что я полюблю академическую и джазовую музыку, а тем более буду её сочинять, я бы расхохотался. Когда я учился в Московской хоровой капелле мальчиков, музыкальная литература была моим самым нелюбимым предметом. А уж когда в мою жизнь вошли The Beatles!.. Да, я буквально сходил с ума, услышав звуки электрооргана и электрогитары. Экономил на школьных завтраках, чтобы купить первую гитару. Потом создал с друзьями бит-группу. Так что классике в моей жизни тогда места точно не было!

Эстрада – это огромная часть моей жизни, в ней были как неудачи, так и достаточно большие победы. Но всё течет, всё изменяется. И человек изменяется. Эстрадная музыка – это, к сожалению, преимущественно развлекательный, танцевальный, песенный жанр. Там себя не раскроешь. А у меня при моём психофизическом складе ума возникла такая необходимость, и я почувствовал, что созрел для того, чтобы высказаться в более серьёзном жанре, нежели эстрада. И только академическая музыка наиболее полно позволяет композитору высказать свои мысли и чувства, настолько она многогранна, многолика, многообразна.

Вы работаете в разных жанрах, связаны с мюзиклами, балетом, кино, мультфильмами. Что Вам интереснее и почему?

У меня нет нелюбимых жанров и стилей. Мне нравится вся музыка в целом. Главное, чтобы это было написано качественно, талантливо и интересно. Но сегодня мне интереснее и ближе всего жанр симфонической музыки. Недавно я закончил работу над своей второй симфонией «Русские картины», её премьера состоится на моём юбилейном концерте в Большом зале Московской консерватории 11 июня. И исполнит её Оркестр им. Силантьева.

Как Вы относитесь к современным тенденциям в популярной музыке? Есть артисты, которые Вам нравятся и те, кого бы Вы сразу переключили, если бы услышали по радио? Согласны с мнением, что в советское время песни были со смыслом, они не стареют, но таких уже не будет?

Сегодня упор идёт на ритм, а не на мелодию. Я же сторонник красивой мелодии. Поэтому, скажем, я равнодушен к рэпу, я просто не успеваю за словами. Но я понимаю, как это сделано чисто технологически. Песни теперь, увы, не пишут, их делают. В машине же я чаще всего слушаю разговорные радиостанции и родной «Орфей», который за последние годы кардинально изменился, и таким он мне очень нравится! Что касается советских песен, то в принципе я согласен с тем, что таких песен больше не будет.

Время остановить невозможно, всё идёт свои чередом, и всё развивается. Возможно, на каком-то новом этапе появятся настоящие шедевры. Но советские песни создавали мастера. Настоящие мастера. Как поэты, так и композиторы. Сегодня же музыка, давайте называть вещи своими именами, преимущественно примитивная. Этот стиль я называю минимализмом. Что в мелодии, что в текстах.

Конечно, песни, написанные в «старой стилистике», мне гораздо ближе. Но я сужу «со своей колокольни», это взгляд взрослого человека, молодёжь со мной будет не согласна. Наверное, когда мы были молодыми и что-то своё играли и сочиняли, старикам это тоже не очень нравилось. Но мне не хочется стареть, мне хочется идти в ногу со временем, и я стараюсь, как минимум, следить за тем, что сегодня модно в музыке и не только.

За свою карьеру Вы поработали с огромным количеством творческих личностей, кто из них запомнился больше всего?

Сложно сказать. Я действительно работал с невероятным количеством артистов самых разных поколений. С каждым из них мне было очень приятно и интересно работать. Ну, а запомнились, наверное, встречи с Иосифом Кобзоном. Например, история, когда Иосиф Давыдович пришёл записывать мою песню и спел её с первого дубля. Я ему говорю: «Иосиф Давыдович, давайте второй дубль!», а он: «Саша, а чем тебе первый не понравился?!» Я говорю: «Мне очень понравился. Но вдруг второй будет ещё лучше?» Он согласился, спел второй дубль, абсолютно одинаково с первым. То есть это были совершенно ничем не отличающиеся друг от друга дубли. Такой вот мастер.