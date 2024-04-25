«Актеры не отказывались»: директор спектакля с Тарзаном отреагировала на отмену показов в Сибири

Директор спектакля с танцором Тарзаном Людмила Лосева прокомментировала отмену показов постановки «Он сам нарвался» в Сибири. По ее словам, об отмене сообщили организаторы – это очень расстроило команду.

Артистов предупредили об отмене за 10 дней до начала тура. Это связывали с организационными причинами – какими именно, не уточняли. Лосева предположила, что после теракта в Москве зрители могли начать сдавать билеты.

«И актеры не отказывались от тура, а были готовы приехать», - сказала она Газета.Ru.

По словам директора спектакля, актеры активно репетировали – играть для зрителя, особенно в регионах, «всегда праздник», отметила Лосева.

«Поэтому мы очень расстроились и готовы приехать в эти же города с удовольствием», — отметила Лосева.

Ранее сообщалось, что в Челябинске и Екатеринбурге отменили концерты певца JONY. Назывались разные причины отмены: как личные, так и технические.