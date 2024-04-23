Новый парик и стройная фигура: фанаты не узнали похорошевшую Аллу Пугачеву

В Сети появилось свежее фото певицы Аллы Пугачевой, которое вызвало обсуждения поклонников. Пользователи отметили, что артистка похорошела в последнее время – она похудела и сменила парик.

В фанатской группе Примадонны в соцсети «ВКонтакте» был опубликован снимок одной из почитательниц вокалистки вместе с ней и ее мужем Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ). На кадре Алла Пугачева была в темном брючном костюме с серым пиджаком, который визуально сделал ее стройнее. Также образ был дополнен очками с цепочками.

Отметили поклонники и прическу певицы, которая стала более стильная, чем раньше. Пышным парикам она предпочла более гладкий шиньон с завитыми концами. Кроме того, часть волос она собрала на макушке.

Напомним, что уже не первый год Алла Борисовна живет за границей и лишь изредка прилетает в Россию для решения дел. Недавно появилась информация, что она вновь планирует возращение. Правда, как и обычно, недолгое. По слухам, она приедет летом для переоформления недвижимости.

Ранее адвокат объяснил, почему Алла Пугачева собирается переписать замок в Грязи на детей.