План похорон Карла III начали пересматривать с учетом рака у короля

В Британии начали пересматривать план на случай смерти короля Карла III с учетом диагностированного у монарха рака. Документ носит название «Менайский мост» - сейчас его активно обновляют.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Beast.

Источник, близкий к дворцу, рассказал: «С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак».

План занимает сотни страниц. Как сообщил участвующий в его составлении источник, он учитывает похороны королевы Елизаветы II. Чиновники анализируют, что можно улучшить в случае кончины монарха.

Третий источник утверждает, что в пересмотре планов нет ничего особенного. Тем более, что он стал составляться сразу после смерти королевы.

Журналист Кристофер Андерсен напомнил, что смерть членов королевской семьи – событие, которое привлекает внимание. Поэтому каждый из них должен планировать похороны.

«Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны», - рассказал собеседник и указал на самостоятельный выбор музыки, цветов и молитв.

Напомним, о раке у Карла III сообщили в феврале. Подробности болезни не раскрывались. Помимо короля, рак выявлен у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. На днях стало известно, что она получила уникальную награду от короля - Орден Кавалеров Почета.