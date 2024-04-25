Кристина Асмус не взяла за руку бывшего возлюбленного во время поклона в театре
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Кристина Асмус не взяла за руку бывшего возлюбленного во время поклона в театре. Об этом сообщает Пятый канал.
Актриса Кристина Асмус продолжает играть в театре вместе с бывшим возлюбленным Романом Евдокимовым. Пара объявляла о начале романа в апреле 2023 года, однако уже в январе 2024 года стали ходить слухи о том, что актеры расстались.
Несмотря на непростые отношения между бывшими возлюбленными, они продолжают работать на одной сцене. Так, и Асмус, и Евдокимов играют в спектакле «Утиная охота». Зрители обратили внимание, что во время поклона в конце постановки молодые люди не взялись за руки, как это обычно принято.
Напомним, Кристина Асмус один раз была замужем — в 2013 году она вышла за Гарика Харламова. Брак с юмористом продлился 7 лет. Сейчас Асмус не рассказывает о своей личной жизни.
Ранее мы писали о том, что вернувшаяся из Венеции Кристина Асмус появилась на ММКФ.