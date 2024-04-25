Кристина Асмус не взяла за руку бывшего возлюбленного во время поклона в театре. Об этом сообщает Пятый канал.

Актриса Кристина Асмус продолжает играть в театре вместе с бывшим возлюбленным Романом Евдокимовым. Пара объявляла о начале романа в апреле 2023 года, однако уже в январе 2024 года стали ходить слухи о том, что актеры расстались.

Несмотря на непростые отношения между бывшими возлюбленными, они продолжают работать на одной сцене. Так, и Асмус, и Евдокимов играют в спектакле «Утиная охота». Зрители обратили внимание, что во время поклона в конце постановки молодые люди не взялись за руки, как это обычно принято.