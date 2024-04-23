Творческая пауза или уход со сцены: что происходит с карьерой певицы МакSим
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Певица МакSим (Марина Абросимова) построила успешную карьеру в шоу-бизнесе. За годы на эстраде она обрела народную любовь и создала треки, на которых выросло не одно поклонение. Однако в течение последних двух лет число ее выступлений резко сократилось.
В 2021 году у певицы выявили пневмонию с 40-процентным поражением легких, из-за которой она чуть не умерла. Через два года Марина призналась в алкогольной зависимости. Тяжелое восстановление после болезни и лечение от алкоголизма внесли коррективы в планы Марины. Это привело к тому, что весной 2024 года певица объявила об уходе со сцены. После громкого заявления Абросимова уехала из страны, не назвав дату возвращения и перестав активно вести соцсети.
О том, что происходит с карьерой МакSим и сможет ли она вернуться на сцену, — рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь МакSим
Марина Абросимова родилась 10 июня 1983 года в Казани в семье автомеханика и воспитательницы в детском саду. Марина с раннего возраста увлекалась творчеством: она посещала музыкальную школу, играла на фортепиано и брала уроки по вокалу.
Абросимова начала строить карьеру певицы в 14 лет. Марина принимала участие в музыкальных конкурсах с хитами «Зима» и «Чужой», вошедшими в альбом «Мой рай». В тот период у нее появился сценический псевдоним МакSим. По одной из версий, артистка переделала фамилию матери, которая до замужества была Максимовой.
Будучи подростком, Марина записала совместный трек с группой Pro-Z. Песня «Заведи» стала местным хитом и транслировалась в эфире татарских радиостанций. После первого успеха артистка начала писать песни для групп «Губы» и «Ш-cola». Сотрудничество принесло Марине финансовую прибыль и позволило выпустить синглы «Трудный возраст» и «Нежность».
В 2004 году Абросимова переехала в Москву. Будущая звезда жила 8 суток на вокзале, но, несмотря на это, продолжала писать песни для первого альбома. Марина зарабатывала на жизнь, выступая в переходах метро. Во время одного из «концертов» она познакомилась с танцовщицей, с которой стала снимать квартиру в Царицыно.
После переезда Марина начала сотрудничество с Gala Records. Благодаря совместной работе был переиздан сингл «Трудный возраст», на который певица сняла клип в Таллине. В том же году появилась новая версия «Нежности», занявшей 1 место в чарте «Русского радио». В 2006 году у Абросимовой вышел дебютный альбом «Трудный возраст». За несколько недель было куплено более 200 тысяч дисков с песнями, а сам альбом получил один золотой и пять платиновых статусов в России.
В феврале 2007 года артистка выпустила песню «Знаешь ли ты», ставшую народным хитом и ее «визитной карточкой». Через несколько месяцев Марина получила две престижные награды как «Лучшая исполнительница» и «Лучший поп-проект». В конце года она представила альбом «Мой рай», в который вошли треки «Научусь летать», «Лучшая ночь».
В 2009 году телеканал RU.TV подвел итоги первой декады XXI века, по результатам которых Марина стала «Певицей десятилетия». Через год журнал Billboard включил ее альбом «Трудный возраст» в список главных релизов десятилетия.
В 2010 году певица написала саундтреки к фильмам «Тарас Бульба», «Книга мастеров», «В спорте только девушки» и «Лапушки». Через два года она представила Россию на международном фестивале песни в Сопоте с композицией «Знаешь ли ты».
В 2016 году Абросимова написала автобиографию «Это же я…», в которой рассказала о творческом пути.
В 2018 году она выпустила шестой альбом «Полигамность», а через год — новый трек «Абонент недоступен». В 2019 году Марина попала в ДТП, в результате которого ей пришлось взять творческую паузу. Восстановившись, певица записала хиты «Преданным» и «Забывай».
В 2021 году Марина заболела пневмонией. Из-за тяжелой болезни певица вернулась на сцену только в 2022 году. Тогда она записала совместный трек с Егором Кридом «Отпускаю» и приняла участие в шоу «Маска». В том же году артистка заменила Светлану Лободу в 10-м сезоне шоу «Голос. Дети».
В 2023 году в Сети появились новости о срыве концертов Марины. Певица выходила на сцену в тяжелом состоянии: она с трудом стояла на ногах и не могла исполнять хиты. После череды несостоявшихся выступлений Абросимова отменила гастрольный тур и рассказала об алкогольной зависимости.
В марте 2024 года знаменитость объявила о паузе в карьере. Как сообщает телеканал «360», певица вынуждена отказаться от сцены из-за проблем со здоровьем. По словам артистки, она так и не смогла восстановиться после пневмонии. При этом знаменитость пообещала, что уже летом вернется к творческой деятельности.
«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — высказалась Марина.
Весной 2024 года певица вместе с детьми улетела из России. Марина не стала уточнять, где она находится и когда приедет в страну.
Проблемы со здоровьем МакSим
В апреле 2019 года артистка попала в ДТП. Из-за пробитого колеса машину Марины занесло, и она врезалась в бордюр. В результате аварии певица получила многочисленные травмы. Несмотря на то, что угроз для жизни не было, Марине потребовалась долгая реабилитация. Из-за этого артистка взяла творческую паузу и отменила все концерты. В феврале 2020 года Марина пожаловалась на бессонницу, головные боли и боли в ногах. По мнению врачей, вокалистка испытывала посттравматический синдром.
В начале 2021 года певица заявила о симптомах простуды. С каждым днем ее самочувствие ухудшалось: у Марины была высокая температура и затрудненное дыхание. Несмотря на это, артистка не стала отменять запланированные выступления. После концерта в Казани она обратилась за помощью к врачам, которые выявили у нее пневмонию с 40-процентным поражением легких. У певицы была низкая сатурация, поэтому доктора подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в кому.
Несмотря на усилия медиков, состояние Марины не улучшалось. Певицу перевезли в другую клинику, при этом прогнозы врачей были неутешительными: ей давали лишь 10% на выживание. В другой больнице артистку подключили к ЭКМО, насыщающем кровь кислородом. У певицы дважды останавливалось сердце. По словам Марины, находясь между жизнью и смертью, она осознавала, что ее путь завершен. Кроме того, в интервью Ксении Собчак певица призналась, что перенесла внутреннее кровотечение, инфекцию и септический шок.
Врачи упорно боролись за ее жизнь, и через месяц она пришла в себя. Марину вывели из комы, и после этого она начала общаться с докторами при помощи жестов. В августе ее состояние стало улучшаться: певица могла самостоятельно дышать и передвигаться по больнице в инвалидной коляске. Кроме того, знаменитость перевели из реанимации в обычную палату. В середине августа Марину выписали из больницы, однако на этом ее проблемы со здоровьем не закончились.
Алкогольная зависимость МакSим
Весной 2023 года в Сети появились новости о срыве концертов певицы. Сообщалось, что Марина с трудом стояла на ногах и путала слова песен. После неудачного выступления она покинула сцену и заявила о переносе тура. Тогда певицу заподозрили в плохом самочувствии из-за беременности. Однако в июле 2023 года знаменитость опубликовала откровенный пост, опровергающий домыслы публики. Марина обратилась к поклонникам и призналась в алкогольной зависимости. Кроме того, она сообщила, что легла в клинику для избавления от вредной привычки.
По данным Super.ru, артистка находилась в престижной наркологической клинике, в которой есть оборудованные теннисные корты и спортивные залы. Марина проживала в одиночной палате с большой спальней и имела круглосуточную связь с психологом. Как сообщает источник, артистка ежемесячно платила за лечение 1,4 млн рублей.
В августе 2023 года Марину выписали из рехаба. Через месяц певица дала откровенное интервью Надежде Стрелец, в котором назвала причины алкоголизма. Как выяснилось, артистка пристрастилась к спиртному из-за отношений с мужчиной-абьюзером и тяжелого восстановления после болезни. По словам Марины, переживания негативно влияли на ее психику, а алкоголь помогал «забыться» и расслабиться.
«Тогда начались проблемы, и с алкоголем в том числе. Когда он уходил, у меня появлялось одно желание — выпить стакан вина, а делал он это часто», — поделилась откровением Марина.
Артистка призналась, что смогла победить зависимость, осознав ее разрушительные последствия. Теперь, чтобы почувствовать себя бодрой и забыть о проблемах, Марина занимается спортом и окунается в ледяную купель.
Личная жизнь МакSим
В 2008 году Марина вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. Через год у пары родилась дочь Александра. Несмотря на общего ребенка, брак Марины и Алексея не был долгим, и в 2011 году они развелись. Абросимова не могла совмещать работу и семейную жизнь. По воспоминаниям певицы, бывший муж ее шантажировал и угрожал забрать дочь, пока она была на гастролях.
После развода Марина была недолго в одиночестве. У нее начался роман с солистом группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Их отношения не переросли в крепкий брак: артисты вскоре разошлись, не став называть причину произошедшего.
В октябре 2014 года артистка стала мамой во второй раз. Марина скрывала своего избранника и избегала разговоров о личной жизни. Несмотря на это, журналистам удалось выяснить, что ее новым возлюбленным стал бизнесмен Антон Петров. Однако и с ним Марина не смогла обрести счастье. Певица рассталась с предпринимателем, узнав об измене.
В 2019 году Марина сообщила, что выходит замуж. Артистка показала фото обручального кольца, но при этом не стала раскрывать личность возлюбленного. Известно лишь то, что у мужчины был бизнес. В 2020 году певица заявила, что готовилась стать мамой в третий раз. Однако ее беременность прервалась на большом сроке. Потеря ребенка спровоцировала у певицы проблемы с алкоголем и психическим состоянием. После пережитой трагедии она сообщила о расставании с возлюбленным.
В 2023 году артистка призналась, что ее сердце по-прежнему свободно. По словам Марины, она не отчаивается и верит, что сможет встретить любовь.
Что привело певицу МакSим к алкоголизму: мнение психолога
По мнению психолога Станислава Самбурского, певица не справилась с нагрузками на работе и поэтому пристрастилась к алкоголю.
«Алкогольная зависимость является следствием попыток справиться с эмоциональным напряжением и стрессом. В случае певицы она открыто призналась, что алкоголь для неё стал способом бегства от проблем. С точки зрения психологии, зависимость от «подбадривающего» – это защитная реакция на необходимость каждый день соответствовать заданным стандартам. Марина упоминала, что возвращение на сцену было преждевременным. Она не успела восстановиться полноценно», — высказался эксперт.
По мнению Станислава, певице стоит подумать, что полное восстановление позволит продолжить карьеру, а бесконечная гонка за деньгами и славой — «убьет» ее.
Эксперт считает: Марина сможет вернуться на прежний уровень при поддержке близких и семьи. При этом он уточнил, что после паузы Марина пересмотрит свое отношение к здоровью и работе.
«Отказ от гастрольной деятельности, как заявила МакSим, был вызван стремлением сохранить здоровье и быть рядом с семьёй. Значит, не всё потеряно и организм включил механизм самозащиты, вынудив на физическом уровне остановить бесконечный бег. Возвращение к прежнему уровню карьеры — сложный процесс, который требует поддержки со стороны близких, профессионалов и изменения жизненных приоритетов. Но перерыв в карьере —это лучше, чем смерть. Отпуск позволит Марине восстановиться эмоционально и найти баланс между карьерой и личной жизнью, именно это позволит ей оставаться здоровой и счастливой долгие годы», — резюмировал психолог.
Ждет ли публика возвращения МакSим: мнение продюсера
По мнению продюсера Сергея Дворцова, публика любит Марину и ждет ее возвращения на сцену. Сергей отметил, что певицу поддерживают не только поклонники, но и люди, причастные к индустрии.
«Возвращение будет фееричным. У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдет на уступки и скинет 100,200, 300 тысяч. Не более. Публика ее очень ждет и любит, несмотря на все ситуации. Марину все поддерживают: наши коллеги и я в том числе. Я ее очень люблю и уважаю. Она и артистка, и человек замечательный, безумно талантливый», — высказался продюсер.
Сергей добавил, что артистка готовится к своему возвращению на сцену и полностью меняет команду, особенно после громкого увольнения Павла Назарова. Дворцов считает, что Павел спаивал Марину и именно он виноват в ее проблемах.
«Марина взяла небольшую паузу, так как она проходила реабилитационный момент, связанный с алкоголизмом. Сейчас у нее полностью меняется команда: от директора до администратора, из пиарщиков у нее осталась только Яна. Я считаю, что Павел Назаров — человек, который спаивал Марину и довел до проблем», — резюмировал продюсер.