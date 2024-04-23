Певица МакSим (Марина Абросимова) построила успешную карьеру в шоу-бизнесе. За годы на эстраде она обрела народную любовь и создала треки, на которых выросло не одно поклонение. Однако в течение последних двух лет число ее выступлений резко сократилось.

В 2021 году у певицы выявили пневмонию с 40-процентным поражением легких, из-за которой она чуть не умерла. Через два года Марина призналась в алкогольной зависимости. Тяжелое восстановление после болезни и лечение от алкоголизма внесли коррективы в планы Марины. Это привело к тому, что весной 2024 года певица объявила об уходе со сцены. После громкого заявления Абросимова уехала из страны, не назвав дату возвращения и перестав активно вести соцсети.

О том, что происходит с карьерой МакSим и сможет ли она вернуться на сцену, — рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь МакSим

Марина Абросимова родилась 10 июня 1983 года в Казани в семье автомеханика и воспитательницы в детском саду. Марина с раннего возраста увлекалась творчеством: она посещала музыкальную школу, играла на фортепиано и брала уроки по вокалу.

Абросимова начала строить карьеру певицы в 14 лет. Марина принимала участие в музыкальных конкурсах с хитами «Зима» и «Чужой», вошедшими в альбом «Мой рай». В тот период у нее появился сценический псевдоним МакSим. По одной из версий, артистка переделала фамилию матери, которая до замужества была Максимовой.

Будучи подростком, Марина записала совместный трек с группой Pro-Z. Песня «Заведи» стала местным хитом и транслировалась в эфире татарских радиостанций. После первого успеха артистка начала писать песни для групп «Губы» и «Ш-cola». Сотрудничество принесло Марине финансовую прибыль и позволило выпустить синглы «Трудный возраст» и «Нежность».

В 2004 году Абросимова переехала в Москву. Будущая звезда жила 8 суток на вокзале, но, несмотря на это, продолжала писать песни для первого альбома. Марина зарабатывала на жизнь, выступая в переходах метро. Во время одного из «концертов» она познакомилась с танцовщицей, с которой стала снимать квартиру в Царицыно.

После переезда Марина начала сотрудничество с Gala Records. Благодаря совместной работе был переиздан сингл «Трудный возраст», на который певица сняла клип в Таллине. В том же году появилась новая версия «Нежности», занявшей 1 место в чарте «Русского радио». В 2006 году у Абросимовой вышел дебютный альбом «Трудный возраст». За несколько недель было куплено более 200 тысяч дисков с песнями, а сам альбом получил один золотой и пять платиновых статусов в России.

В феврале 2007 года артистка выпустила песню «Знаешь ли ты», ставшую народным хитом и ее «визитной карточкой». Через несколько месяцев Марина получила две престижные награды как «Лучшая исполнительница» и «Лучший поп-проект». В конце года она представила альбом «Мой рай», в который вошли треки «Научусь летать», «Лучшая ночь».

В 2009 году телеканал RU.TV подвел итоги первой декады XXI века, по результатам которых Марина стала «Певицей десятилетия». Через год журнал Billboard включил ее альбом «Трудный возраст» в список главных релизов десятилетия.

В 2010 году певица написала саундтреки к фильмам «Тарас Бульба», «Книга мастеров», «В спорте только девушки» и «Лапушки». Через два года она представила Россию на международном фестивале песни в Сопоте с композицией «Знаешь ли ты».

В 2016 году Абросимова написала автобиографию «Это же я…», в которой рассказала о творческом пути.

В 2018 году она выпустила шестой альбом «Полигамность», а через год — новый трек «Абонент недоступен». В 2019 году Марина попала в ДТП, в результате которого ей пришлось взять творческую паузу. Восстановившись, певица записала хиты «Преданным» и «Забывай».

В 2021 году Марина заболела пневмонией. Из-за тяжелой болезни певица вернулась на сцену только в 2022 году. Тогда она записала совместный трек с Егором Кридом «Отпускаю» и приняла участие в шоу «Маска». В том же году артистка заменила Светлану Лободу в 10-м сезоне шоу «Голос. Дети».

В 2023 году в Сети появились новости о срыве концертов Марины. Певица выходила на сцену в тяжелом состоянии: она с трудом стояла на ногах и не могла исполнять хиты. После череды несостоявшихся выступлений Абросимова отменила гастрольный тур и рассказала об алкогольной зависимости.

В марте 2024 года знаменитость объявила о паузе в карьере. Как сообщает телеканал «360», певица вынуждена отказаться от сцены из-за проблем со здоровьем. По словам артистки, она так и не смогла восстановиться после пневмонии. При этом знаменитость пообещала, что уже летом вернется к творческой деятельности.

«Так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — высказалась Марина.

Весной 2024 года певица вместе с детьми улетела из России. Марина не стала уточнять, где она находится и когда приедет в страну.