«Такие разные и такие похожие»: могут ли Бузова и Киркоров создать семью
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Сваха Анна Осипова заявила, что поющая ведущая Ольга Бузова и поп-король российской сцены Филипп Киркоров могут стать гармоничной парой. Эти двое не раз привлекали внимание к своим отношениям, но какое будущее их ждет. Об этом сваха рассказала в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти».
«Филипп Киркоров и Ольга Бузова – такие разные и такие похожие друг на друга личности, которые вызывают во мне искреннюю симпатию. Мы с вами знаем, как эти двое шли к своему успеху, и рассказывать об этом лишний раз не вижу смысла. А вот чем они похожи и могут ли они гипотетически быть вместе – эта тема интересная и очень обсуждаемая. Оба – земные знаки: люди фундаментальные, ответственные, порядочные и очень, ну просто очень, трудолюбивые. В их картине мира любовь – навсегда, дружба – навеки. В них сочетается внутренняя ранимость и твердость, добрая душа и обостренное чувство справедливости, излишняя эмоциональность и гипертрофированный перфекционизм».
Анна Осипова
Сваха
И Филипп, и Оля пережили сложный разрыв со своими спутниками жизни, что сильно травмировало обоих на долгие годы и подорвало их доверие к противоположному полу, но при этом, глубокие страдания помогли им трансформироваться в творчестве, стоит только сравнить их самих же с собой, только образца 7-10-летней давности.
Сваха уверена, что в отношениях Ольга и Филипп привыкли отдавать больше, чем брать. По ее мнению, желающих на их свободу великое множество, но мало кто представляет, как трудно строить отношения со знаменитыми трудоголиками, которые живут своей профессией 24/7, а разглядеть за красивой картинкой титанический труд и перманентное движение вперед и вовсе не способны.
«Я думаю, что из Филиппа и Оли получилась бы гармоничная пара, которая родилась бы из большой и крепкой дружбы, ведь только так можно заслужить доверие друг друга, которое, порой, больше, чем любовь!»
Анна Осипова
Сваха