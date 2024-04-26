«Такие разные и такие похожие»: могут ли Бузова и Киркоров создать семью

И Филипп, и Оля пережили сложный разрыв со своими спутниками жизни, что сильно травмировало обоих на долгие годы и подорвало их доверие к противоположному полу, но при этом, глубокие страдания помогли им трансформироваться в творчестве, стоит только сравнить их самих же с собой, только образца 7-10-летней давности.

Сваха уверена, что в отношениях Ольга и Филипп привыкли отдавать больше, чем брать. По ее мнению, желающих на их свободу великое множество, но мало кто представляет, как трудно строить отношения со знаменитыми трудоголиками, которые живут своей профессией 24/7, а разглядеть за красивой картинкой титанический труд и перманентное движение вперед и вовсе не способны.