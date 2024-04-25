«Мой персонаж»: Ксения Собчак заявила, что ей не хватает Владимира Жириновского

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей не хватает политика Владимира Жириновского. 25 апреля ему бы исполнилось 78 лет.

Собчак назвала Жириновского «великим шоуменом» и «сильным политиком», а также «ярким харизматиком», противоречивым и огненным человеком.

«Абсолютно мой персонаж, конечно», - написала она в Telegram-канале Кровавая барыня.

Журналистка вспомнила, что бывало всякое: знаменитости ссорились и мирились, кричали, Жириновский орал матом, а она плескала ему в лицо водой.

«А потом камеры на стоп и он абсолютно спокойно и по-дружески: «Ну что, пойдём поедим?» - рассказала Собчак.

Она отметила, что политик был умным и мудрым, «умел жить в любой реальности», «проходить между струйками», имел политическое чутье, «восхитительно устраивал скандалы». Заменить Жириновского не смог никто, хотя некоторые старались, пришла к выводу Собчак.

«Конечно, Жириновский сейчас был бы среди ястребов, но всё равно было бы интересно его послушать. Поржать и поофигевать. Не хватает ли нам Жириновского? Мне — да», - заключила она.

Ранее было раскрыто содержание последней записки политика. В ней Жириновский предсказал развал США к 2030 году.