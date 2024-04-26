Почему взлетел спрос на ботокс в России и безопасен ли этот популярный в сфере красоты препарат

«Например, если раньше в основном мы использовали препарат для верхней трети лица (межбровье, лоб и веки), то сейчас, после тщательного изучения препарата, мы можем проводить так называемую процедуру Full Face. То есть, одним флаконом ботулотоксина мы решаем ряд проблем, связанных с активной мимикой лица и шеи, а также с птозом мягких тканей лица и выравнивания овала за счет эффекта лифтинга».