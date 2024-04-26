Почему взлетел спрос на ботокс в России и безопасен ли этот популярный в сфере красоты препарат
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Резкий рост спроса на препараты ботулотоксина в России обусловлен изменением подхода к применению препарата, в том числе в сфере красоты. Об этом в беседе с сайтом «Страсти» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам Анжелика Ужва.
«Например, если раньше в основном мы использовали препарат для верхней трети лица (межбровье, лоб и веки), то сейчас, после тщательного изучения препарата, мы можем проводить так называемую процедуру Full Face. То есть, одним флаконом ботулотоксина мы решаем ряд проблем, связанных с активной мимикой лица и шеи, а также с птозом мягких тканей лица и выравнивания овала за счет эффекта лифтинга».
Анжелика Ужва
Врач-дерматовенеролог, косметолог. Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
По словам специалиста, это даёт прекрасную возможность корректировать лица молодым женщинам, не используя филлеры на основе гиалоурановой кислоты, от которых очень часто появляются отёки и одутловатый вид лица.
«Напомню, что при помощи ботулотоксина (нейропротеина) мы получаем контроль над активной мимикой, нивелируем мимические морщины. Плюс, нейропротеин прекрасно расслабляет рубцовую ткань после различных операций, как пластических, так и полостных».
Анжелика Ужва
Врач-дерматовенеролог, косметолог. Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
Кроме того, она рассказала о набирающей популярность современной процедуре Коктейль Монако, где ботулотоксин используется в комплексе с мезотерапевтическими препаратами и вводится в технике разведения мезоботокса по всей поверхности кожи лица, шеи и декольте.
«Рисков для введения ботулотоксина практически нет. Это в том случае, если правильно рассчитывать дозировку и места инъекций. Если возникают осложнения в виде опущения бровей или птоза верхнего века, то они в случае с нейропротеином абсолютно обратимые. Это, как правило, связано как раз-таки с передозировкой препарата и неправильной разметкой».
Анжелика Ужва
Врач-дерматовенеролог, косметолог. Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам
Эксперт также заверила, что Ботокс безопасный препарат и никаких рисков для здоровья человека не несёт.
«По крайней мере, за мой многолетний опыт и практику я не слышала ни одного доклада про атрофию мышц и прочие мифы, которые гуляют по интернету», - заключила врач.