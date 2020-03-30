Кто ловит хайп на коронавирусе? 5 причин отписаться от новоиспеченных «вирусологов»

Не поддаемся общей панике

В состоянии паники человек не может мыслить разумно, поэтому первое, что нужно сделать, это успокоиться. Я бы не советовала часто смотреть и читать новости, особенно людям тревожным и мнительным. Прежде всего, нужно сказать себе, что мы уже переживали кризисы, переживем и этот. Старайтесь не муссировать тему коронавируса при детях и пожилых людях. Старики и так слишком восприимчивы к вопросам, связанным с болезнями. Постарайтесь их успокоить и переключить внимание на что-то хорошее. Обратитесь к счастливым воспоминаниям из прошлого, почаще доставайте семейные альбомы с фотографиями — они способны дать хорошую психологическую поддержку. С детьми все обстоит проще: если вы будете уверенными в себе и спокойными, то это настроение передастся и им».