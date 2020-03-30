Кто ловит хайп на коронавирусе? 5 причин отписаться от новоиспеченных «вирусологов»
Фильтруем новости
Не читать тревожные сводки не получится, но не забывайте пропускать их через специальный фильтр. Ведь сейчас любой может взять статью из Интернета, перекроить ее и выдать за свое мнение. Не ленитесь и проверяйте источники информации. Доверять стоит только тем, кто обладает соответствующими знаниями, образованием и реализованным опытом. К примеру, доктору Рошалю доверять можно, а условной Маше из Инстаграма, у которой нет медицинского образования, нельзя.
Прежде чем следовать советам, почитайте информацию об авторе, найдите отзывы о нем. Попросите ссылку на источник той информации, которую автор пытается «продать». Человек, который действительно хочет помочь, даст ссылку на авторитетный источник, а не на очередного блогера или новоиспеченного специалиста.
Если автор что-то продает или рекламирует, можно прямо у него спросить: а вы лично применяете на себе и на своих детях то, что вы советуете другим? Лжецы обычно начинают увиливать от подобных вопросов. Никогда не покупайте лекарства по рекомендации в соцсетях!
Люди, которые пытаются словить хайп, обычно продвигают себя или свой товар как эксклюзив: только я могу помочь, только у меня есть действенная методика, которая может уберечь от болезни. Поэтому фразы «эксклюзивно» и «только у нас» должны насторожить.
Фото: Pexels.com
В своих статьях липовые профессионалы часто пользуются именами известных людей. Например, в Сети появилось много фейковых советов от Елены Малышевой. Проверить подлинность такой информации довольно легко: попросите у автора ссылку на видео, где врач предлагает тот или иной вид лечения. Или следите за официальным аккаунтом в Инстаграме.
- Продавцы хайпа пытаются нас запугать и произносят следующие фразы: «если ты сейчас не заболел, то завтра точно заболеешь», «купи это лекарство и все будет хорошо». Такие люди не гасят наши страхи, а, наоборот, их раздувают. Их метод состоит не в том, чтобы человека успокоить, а в том, чтобы накрутить и вогнать в состояние психоза, когда «жертве» можно продать что угодно. Именно на этой волне многие ринулись скупать гречку и туалетную бумагу. А ведь они не стали дефицитными: нет в одном магазине, точно есть в другом.
Фото: Pexels.com
Покупаем самое необходимое
«Мы живем в социально ориентированном государстве, поэтому продукты никуда не исчезнут. Кроме того, сейчас время Великого поста, у нас появилась прекрасная возможность попоститься. Продукты можно брать с запасом, но не год, а на неделю. Что нужно обязательно иметь дома, так это лекарства. Но, опять же, это должен быть примерно месячный запас: приобретите препараты для носа, горла, жаропонижающее, а также те лекарства, которыми вы обычно пользуетесь. Многие люди элементарно не имеют градусника дома. Поэтому проверьте, есть ли градусник у вас в аптечке и в рабочем ли он состоянии.
Фото: Pexels.com
Не поддаемся общей панике
В состоянии паники человек не может мыслить разумно, поэтому первое, что нужно сделать, это успокоиться. Я бы не советовала часто смотреть и читать новости, особенно людям тревожным и мнительным. Прежде всего, нужно сказать себе, что мы уже переживали кризисы, переживем и этот. Старайтесь не муссировать тему коронавируса при детях и пожилых людях. Старики и так слишком восприимчивы к вопросам, связанным с болезнями. Постарайтесь их успокоить и переключить внимание на что-то хорошее. Обратитесь к счастливым воспоминаниям из прошлого, почаще доставайте семейные альбомы с фотографиями — они способны дать хорошую психологическую поддержку. С детьми все обстоит проще: если вы будете уверенными в себе и спокойными, то это настроение передастся и им».
Фото: Pexels.com
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