Почему не складываются отношения с контактными линзами и как это исправить

Страх

Первая причина — самая распространенная и самая обсуждаемая — психологическая. На свете довольно много людей, которые просто не могут заставить себя надеть линзу, не могут вставить или вынуть ее самостоятельно из-за того, что само прикосновение к глазному яблоку им кажется буквально вторжением во внутренности.

Синдром сухого глаза (ССГ)

Это одно из самых распространенных сейчас состояний. При ССГ слезная жидкость не вырабатывается в достаточном количестве, поэтому ношение контактных линз при выраженном синдроме действительно чревато неприятностями: линза может прилипнуть к роговице и снять ее самостоятельно будет непросто. При синдроме сухого глаза может создаваться ощущение песка в глазах, инородного тела или просто дискомфорта. Поэтому перед тем как подобрать контактные линзы, обязательно попросите специалиста провести специальную пробу на слезопродукцию.

Повреждение роговицы

Вообще наличие любых острых или хронических, воспалительных или дегенеративных заболеваний конъюнктивы, роговицы или век, травмы глаза или их последствия — это повод отсрочить ношение линз. Если появилась боль и покраснение в глазах, отек или зуд, срочно отправляйтесь к офтальмологу. Пускать на самотек или заниматься самолечением и капать капли в глаза по совету подруги или следуя рекламному призыву ни в коем случае нельзя, это может привести к необратимым последствиям вплоть до резкого снижения зрения.

Есть ли решение у этих проблем? Конечно!