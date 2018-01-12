Ну, все! Праздники закончились, и с понедельника вы уже не сможете с чистой совестью хотеть спать на рабочем месте. А значит, вам нужен завтрак, который поможет включиться в работу.

Не думайте, что мы традиционно будем предлагать размоченную овсянку и салат из салата. Вот если вы соберетесь худеть, тогда, конечно… Но это вы и без нас знаете. А вот если вам надо избавиться от послеотпускного синдрома, предотвратить депрессию и включить мозги, то нужны совсем другие завтраки! Горячий шоколад или какао с зефирками Калорий в большой чашке какао с маршмеллоу достаточно, чтобы вы легко дотянули до обеда, не отвлекаясь на голод и не используя перекус для прокрастинации. Пусть вас не пугает обилие быстрых углеводов: для интенсивной умственной деятельности необходимы именно они. Мозг — не мышца, энергия ему нужна немедленно, он не станет выковыривать глюкозу из пищевых волокон весь день, она нужна в чистом виде прямо сейчас! Плюс сиртуин, триптофан, плюс просто хюгге — умиротворяющий вид такого завтрака — и вот вы уже не можете ненавидеть коллег и клиентов. Орехи, сухофрукты и мед

Орехи сами по себе идеальный завтрак: они сбалансированы по составу белка, жиров и углеводов. Жиры, причем исключительно «хорошие», защищающие сердце и сосуды (что, конечно, поможет вам испытывать бодрость в начале рабочего дня). А углеводы — большей частью грубая клетчатка, то есть естественная чистка организма. Орехи могут быть завтраком всегда, не только после праздников. Но после праздников (помните?) мозг требует быстрых углеводов — поэтому мед. Он, кстати, и замерзнуть не даст, и обеспечит сытость надолго. Сухофрукты можете ввести в качестве витаминной добавки. Бутерброд с лососем

Можно без хлеба. Просто это самый простой, быстрый и привычный в наших широтах завтрак, удовлетворяющий потребности организма в омега-3 жирных кислотах. Омега-3 защищают много от чего, но в нашем случае важны три пункта: От быстрой утомляемости

От простудных заболеваний

От раздражительности Вода

Да. Вот так. Пьете чистую воду — и работать. И весь день пьете только чистую воду. 24 часа никакой другой еды, но воды — сколько влезет! Подробности — в статье про аутофагию. К вечеру может болеть голова, но весь день будете работать как зверь! Черные ягоды

Виноград, черника, ежевика, голубика… Да это же наш любимый сиртфуд! Такие витаминные завтраки среди зимы повышают настроение чисто психологически, потому что возвращают вас в лето. Фруктоза не так радостна для мозга, как глюкоза, зато и для боков не так опасна. А вот сиртуины повышают мозговую активность столь же эффективно, как и голодание на одной воде. Кофе и цитрусовые