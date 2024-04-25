Узнала, где живет певица: фанатка из Тулы собиралась облить Софию Ротару кислотой

Фанатка из Тулы собиралась облить певицу Софию Ротару кислотой. О преследовавшей артистку женщине рассказал продюсер Сергей Лавров.

Подробности узнало издание «Абзац».

«У Софии Михайловны была фанатка из Тулы по имени Галя, которая много лет за ней охотилась», - рассказал Лавров.

По его словам, женщина сначала хотела бесплатно посещать концерты Ротару, и поклонницу пускали. Затем она стала ломиться в гримерку, но женщине дали отпор.

Она узнала, где Ротару живет в Киеве и стала звонить по ночам соседям. Женщина сообщала, будто директор певицы попал в аварию, а когда к трубке подходила исполнительница, смеялась. Потом она звонила в места выступлений и сообщала о минировании площадок. После одного такого звонка в Рязани 1600 зрителей «выгнали на улицу».

«В итоге эта безумная фанатка заявила, что на одном из концертов выйдет на сцену и обольёт Ротару кислотой», - поделился Лавров.

После истории с концертом в Кремле все закончилось – фанатка сообщила о минировании площадки и самолета с Ротару. Тогда ее нашли и посадили в тюрьму. Лаврову известно, что женщина освободилась условно-досрочно.

Ранее поэт Виктор Пеленягрэ назвал причину исчезновения Ротару. Она давно не выступает и не дает интервью.