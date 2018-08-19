«Виагра» и еще два революционных препарата, получившиеся случайно

Неожиданное восстание

Эректильную дисфункцию пытались врачевать еще с древних времен, но способы были сплошь варварские: например, электрошок пениса или массаж крапивой, как вам?

В СССР желающие могли сделать операцию, после которой пенис навсегда приводили в слегка приподнятое состояние, что, пожалуй, имеет мало общего с комфортом. Предлагали также метод вакуум-терапии: эрекцию искусственно создавали в вакуумной колбе, а после надевали латексное колечко, чтобы половой орган не «сдулся». Эти и другие изощрения на пути к современным методам описаны в книге «Великие лекарства. В борьбе за жизнь» (под ред. В. Дорофеева), где собраны захватывающие истории изобретений.

Конечно, были и всяческие целебные травяные отвары, и особые блюда типа жареных кошачьих яичек. Но ощутимого эффекта большинству людей это не приносило. Хотя строго говоря, еще каких-то 20 лет назад никто и не старался особенно помочь мужчинам с такой деликатной проблемой.