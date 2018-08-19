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«Виагра» и еще два революционных препарата, получившиеся случайно

Название «Виагра» давно стало нарицательным. И даже если вы никогда не наблюдали его эффекта воочию, сложно представить современный мир без этого препарата. В 2018 году «Виагра» празднует 20-летие (всего лишь!) со дня своего изобретения, и значит, есть повод вспомнить захватывающую историю ее появления, а также двух других препаратов — все они были созданы лишь благодаря случайно замеченным побочным эффектам.

Неожиданное восстание

Эректильную дисфункцию пытались врачевать еще с древних времен, но способы были сплошь варварские: например, электрошок пениса или массаж крапивой, как вам?

В СССР желающие могли сделать операцию, после которой пенис навсегда приводили в слегка приподнятое состояние, что, пожалуй, имеет мало общего с комфортом. Предлагали также метод вакуум-терапии: эрекцию искусственно создавали в вакуумной колбе, а после надевали латексное колечко, чтобы половой орган не «сдулся». Эти и другие изощрения на пути к современным методам описаны в книге «Великие лекарства. В борьбе за жизнь» (под ред. В. Дорофеева), где собраны захватывающие истории изобретений.

Конечно, были и всяческие целебные травяные отвары, и особые блюда типа жареных кошачьих яичек. Но ощутимого эффекта большинству людей это не приносило. Хотя строго говоря, еще каких-то 20 лет назад никто и не старался особенно помочь мужчинам с такой деликатной проблемой.

Считалось, что отсутствие эрекции — это естественный атрибут старения, как облысение или морщины.

Сегодня же стало общим местом, что даже 80-летние мужчины вкушают радости секса. И все благодаря счастливой случайности.

В середине 1980-ых компания Pfizer разрабатывала новый препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Три года химики синтезировали новое вещество, которое должно было способствовать расширению стенок кровеносных сосудов и расслаблять мышцы. Однако когда цитрат силденафила начали испытывать на людях, ученых постигло разочарование. Проект был под угрозой закрытия, и спас его только неожиданный побочный эффект. Большинство добровольцев сообщали, что после приема препарата у них наблюдалась повышенная и длительная эрекция.

В 1993 году начались исследования силденафила уже среди мужчин с эректильной дисфункцией, а в 1998 году «Виагра» была одобрена FDA (Управление по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств США). Кстати, название «Виагра» происходит от слияния Vigor (энергия) и Niagara (название водопада).

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