Ксения Собчак заработала 18 миллионов рублей на ресторане в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Kp.ru.

Телеведущая Ксения Собчак в 2023 году открыла ресторан Veter в Петербурге вместе с известным ресторатором Антоном Пинским. Место для заведения журналистка выбрала необычное — ресторан расположился на корабле «Летучий Голландец» на Мытнинской набережной.

Юрлицо ООО «Манила», которому принадлежит ресторан, и в числе учредителей которого значится Собчак, заработало за 2023 год 41,8 миллиона рублей. Чистая прибыль заведения составила 18,3 миллиона рублей.

При этом блюда в ресторане Собчак едва ли можно назвать доступными по цене — например, салат из тунца обойдется в 1200 рублей, пельмени из говядины стоят 900 рублей, а порция голубцов обойдется в 1600 рублей.

Ресторан Собчак в Петербурге не единственный ее бизнес. В Москве у нее работает ресторан SHE. О прибыли этого заведения мы писали в своем материале.