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4 витамина, которые помогут пережить осень и укрепить иммунитет

Пить витамины и полезные добавки — часть модного биохакинга, умного оздоровления организма. Правда, в основе биохакинга должна лежать диагностика, а многие лишь слепо следуют рекомендациям умудренных блогеров в инстаграме. Мы попросили врача-эндокринолога подробно рассказать про витамины/добавки, которые полезно было бы включить в свой рацион осенью, чтобы жизнь стала краше, нервы спокойнее, а кожа — моложе.
Наталия Пузырева,
врач-эндокринолог, врач-диетолог консультативно-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, отделения персонифицированной медицины

1. Витамин D — для костей, иммунитета и нервов

Витамин D – это жирорастворимый витамин, а точнее прогормон. Претерпевая несколько преобразований в организме, он становится активным стероидным гормоном и оказывает влияние на формирование структуры кости, иммуномодуляцию, развитие нервной системы, регуляцию сосудистого тонуса и артериального давления. Достаточная обеспеченность витамином D уменьшает риск развития аутоиммунных заболеваний, имеет онкопротективное действие. Для того чтобы оценить целесообразность приема этого витамина, нужно определить уровень его у вас в организме. Необходимо сдать анализ крови на 25(OH)D (25-гидроксивитамин D, кальцидиол).

В последние годы этот анализ на витамин D вошел в рутинную практику, делается практически в каждой лаборатории и врачи столкнулись с «поголовным» дефицитом этого витамина.

Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, нормальным считается уровень витамина D выше 30 нг/мл (75 нмоль/л), оптимальным 40 – 80 нг/мл.

Если, при обследовании выявлен нормальный уровень витамина, то рекомендуется постоянный прием препарата в поддерживающих дозах (1000 – 4000 МЕ/сутки). В случае недостатка эндокринолог назначает более высокие лечебные дозы на срок от 1 до 2 месяцев, далее повторно осуществляется контроль витамина D и переход на поддерживающие дозы.

Препараты, которые используются для лечения дефицита D, делятся на нативные (например, вигантол, актвадетрим и различные БАДы) и активные формы витамина D (альфа-кальцидол и кальцитриол). Последние являются гормональными препаратами и их прием должен осуществляться только под наблюдением врача.

Наиболее распространенная форма Витамина D3 в масляном растворе не всегда хорошо усваивается у взрослых.

Всасывание всех жирорастворимых витаминов (А, Е, К, D) происходит при участии жирных и желчных кислот, которые обеспечивают эмульгацию (мицеллообразования). Любая патология, приводящая к снижению синтеза желчных кислот печенью, недостаток в рационе «правильных» жиров будет приводить к уменьшению всасывания витамина D. Поэтому был разработан препарат в виде водного раствора (уже «готового» мицеллированного) витамина D3, который хорошо всасывается, независимо от диеты, состояния печени и биосинтеза желчных кислот.

2. Омега — от депрессии и сухости кожи

Омега – это не одна жирная кислота. Физиологическая потребность для ω-3 жирных кислот 2 г/сутки, для ω-6 — 8-10 г/сутки. Но важно не только количество, но и соотношение ω-6 / ω-3. В типичном рационе современного человека это соотношение находится в диапазоне 10-25:1, оптимальным считается 5-10:1. Следовательно, основная цель — снижение уровня арахидоновой кислоты (ω-6) и насыщение организма α- линоленовой кислотой (ω-3) и ее производными — эйкозапентаеновой (EPA) и декозагексаеновой (DHA) жирными кислотами. Те, кто регулярно потребляют омега-3, менее склонны к депрессии. Когда страдающие депрессией или беспокойством начинают принимать омега-3, их состояние улучшается.

Одно исследование показало, что EPA является столь же эффективным средством против депрессии, как и известный антидепрессант — флуоксетин (Прозак).

Низкие уровни DHA ассоциированы с более низким уровнем мелатонина – гормона сна. Прием омега-3 увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Омега-3 жирные кислоты могут уменьшить производство веществ, связанных с воспалением (эйкозаноиды и цитокины). При применении препаратов омега-3 у пациентов с артритом уменьшается утренняя скованность, боли и припухлость в суставах, снижается потребность в обезболивающих и противовоспалительных средствах.
DHA отвечает за «здоровье» клеточных мембран, благодаря чему кожа сохраняет влажность и эластичность. EPA также влияет на увлажнение кожи, предотвращает гиперкератинизацию волосяных фолликулов (небольшие красные пупырышки на плечах) и возникновение прыщей.

Доза, которая рекомендуется для ежедневного приема омега -3 существенно отличается в разных странах, в большинстве случаев рекомендуется профилактический прием от 1800 до 3000 мг.

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