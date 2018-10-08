4 витамина, которые помогут пережить осень и укрепить иммунитет

Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, нормальным считается уровень витамина D выше 30 нг/мл (75 нмоль/л), оптимальным 40 – 80 нг/мл.

Если, при обследовании выявлен нормальный уровень витамина, то рекомендуется постоянный прием препарата в поддерживающих дозах (1000 – 4000 МЕ/сутки). В случае недостатка эндокринолог назначает более высокие лечебные дозы на срок от 1 до 2 месяцев, далее повторно осуществляется контроль витамина D и переход на поддерживающие дозы.

Препараты, которые используются для лечения дефицита D, делятся на нативные (например, вигантол, актвадетрим и различные БАДы) и активные формы витамина D (альфа-кальцидол и кальцитриол). Последние являются гормональными препаратами и их прием должен осуществляться только под наблюдением врача.