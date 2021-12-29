Принц Филипп, Нина Ургант и другие знаменитости, которых мы потеряли в 2021 году
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Фото: East News
Ларри Кинг
Легенда мировой журналистики Ларри Кинг начал карьеру в 1950-х годах.
Он работал интервьюером на радио, затем на CNN запустил собственное шоу Larry King Live. За годы головокружительной карьеры Кинг взял интервью у тысяч людей, среди которых были и мировые лидеры, и воротилы бизнеса, и голливудские знаменитости (Владимир Путин, Дональд Трамп, Билл Гейтс, Маргарет Тэтчер).
У Ларри Кинга было множество хронических заболеваний. Он умер 23 января 2021 года в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.
Кристофер Пламмер
Мегазвезда Голливуда, 91-летний Кристофер Пламмер, ушел из жизни 5 февраля 2021-го. Он снялся в таких известных фильмах, как «Звуки музыки», «Дом у озера», «12 обезьян», «Не пойман — не вор». Всего на его счету более 200 киноработ.
И при такой плодотворности он получил «Оскар» лишь однажды — в 2010 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Начинающие». После вручения ему статуэтки Пламмер стал самым старым ее обладателем в актерской номинации. Правда, после этот титул у него «отобрал» Энтони Хопкинс.
Причиной смерти Пламмера стали травмы, полученные во время падения дома.
Андрей Мягков
18 февраля стало известно о смерти мэтра отечественного кинематографа Андрея Мягкова.
Мягков снялся в фильмах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «На Дерибасовской хорошая погода...» и многих других.
Последние годы актер вел уединенный образ жизни, с прессой не общался. Супруга актера, придя домой, нашла его лежащим без сознания. Причиной смерти Андрея Мягкова стали проблемы с сердцем.
Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова, известная прежде всего по роли радистки Кэт в мини-сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», умерла 18 февраля в возрасте 74 лет. О ее смерти сообщила дочь, известная актриса Мария Миронова. Причины смерти мамы она не уточнила, но попросила всей семье дать время, чтобы прийти в себя после тяжелой потери.
Герцог Эдинбургский, принц Филипп
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II прожил долгую жизнь. Он скончался 9 апреля, не дожив всего месяц до 100-летия.
Принц Филипп в последние месяцы жизни часто находился в клиниках. Из-за состояния здоровья несколько лет назад он сложил с себя полномочия члена королевской семьи и перестал сопровождать супругу на официальных визитах и в поездках.
Герцог Эдинбургский оставил завещание, которое по законам Великобритании рассекретят лишь несколько десятилетий спустя.
Рождество 2021-го и Новый год 95-летняя Елизавета II впервые встречает как вдова. Ее брак с принцем Филиппом длился 74 года.
Жан-Поль Бельмондо
Легенда французского кинематографа, звезда фильмов «Профессионал», «Чочара», «Великолепный» и многих других скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.
Фото: imago stock&people/ Global Look Press
Бельмондо сыграл в 90 фильмах, 24 спродюсировал. У него было множество престижных наград. От одной из них — «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы» — он отказался. Причиной такого поступка стало то, что создавший статуэтку скульптор Сезар нелестно отзывался о творчестве отца актера скульптора Поля Бельмондо.
В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором Ордена искусств и литературы.
Игорь Кириллов
Легендарный диктор и телеведущий ушел из жизни 29 октября из-за хронических болезней и осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 89 лет.
55-летняя вдова диктора Татьяна рассказывала, что за несколько дней до смерти у Кирилова в ноге обнаружили тромб. Медики ампутировали конечность. В больнице, уже готовясь к выписке, телеведущий подхватил коронавирус...
Виктор Коклюшкин
75-летний писатель умер 11 ноября от острой сердечной недостаточности.
Виктор Коклюшкин снимался в передачах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается». Кроме того, он работал над сценарием фильма «Дядя Ваня и другие», в котором исполнил роль автора.
Нина Ургант
Звезда отечественного кино и театра Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92 лет.
Нина Ургант сыграла в фильмах «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и многих других. Но большую часть жизни она посвятила театральной сцене.
В последние годы Нина Ургант не появлялась на публике — не хотела, чтобы ее видели постаревшей. Но даже в преклонном возрасте она не растеряла свое фирменное чувство юмора, о котором часто рассказывал ее внук, телеведущий Иван Ургант.
Сергей Соловьев
Режиссер, создавший культовые фильмы «Асса», «Станционный смотритель», «Мелодии белой ночи», «Сто дней после детства», ушел из жизни в возрасте 77 лет. Причину кончины Соловьева не стали озвучивать, но известно, что в последние годы здоровье сильно подводило его, особенно после смерти в 2018-м сына Дмитрия. Тело Сергея Соловьева обнаружили в его столичной квартире.
Фото: Instagram, кадры фильмов, East News, Natalya Loginova, Keystone Press Agency, Gennadii Sergeev, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/ Global look press