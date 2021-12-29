Принц Филипп, Нина Ургант и другие знаменитости, которых мы потеряли в 2021 году

Он работал интервьюером на радио, затем на CNN запустил собственное шоу Larry King Live. За годы головокружительной карьеры Кинг взял интервью у тысяч людей, среди которых были и мировые лидеры, и воротилы бизнеса, и голливудские знаменитости (Владимир Путин, Дональд Трамп, Билл Гейтс, Маргарет Тэтчер).

У Ларри Кинга было множество хронических заболеваний. Он умер 23 января 2021 года в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет.

Кристофер Пламмер

Мегазвезда Голливуда, 91-летний Кристофер Пламмер, ушел из жизни 5 февраля 2021-го. Он снялся в таких известных фильмах, как «Звуки музыки», «Дом у озера», «12 обезьян», «Не пойман — не вор». Всего на его счету более 200 киноработ.

И при такой плодотворности он получил «Оскар» лишь однажды — в 2010 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Начинающие». После вручения ему статуэтки Пламмер стал самым старым ее обладателем в актерской номинации. Правда, после этот титул у него «отобрал» Энтони Хопкинс.

Причиной смерти Пламмера стали травмы, полученные во время падения дома.

Андрей Мягков

18 февраля стало известно о смерти мэтра отечественного кинематографа Андрея Мягкова.