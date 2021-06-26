Скончался звезда фильма «Хождение за три моря» актер Леонид Топчиев

Знаменитый российский и советский актер Леонид Топчиев родился в 1930 году. Больше всего он известен как исполнитель роли князя Московского Ивана Васильевича III в картине «Хождение за три моря», которая получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» на Канском кинофестивале в 1958 году.

Также успешными для актера оказались роли в фильмах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки».

Помимо съемок в кино Топчиев много лет играл во МХАТе в постановках по Булгакову и Чехову, а также был профессором в ГИТИСе. В 2004 году актер был удостоен медали ордена II степени «За заслуги перед Отечеством».