Скончался звезда фильма «Хождение за три моря» актер Леонид Топчиев
Известный советский актер был найден сотрудниками полиции и скорой помощи в своей квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Специалисты констатировали смерть Леонида Топчиева.
«Днем 23 июня нарядом скорой помощи была констатирована смерть заслуженного артиста РСФСР 91-летнего Леонида Топчиева. При осмотре тела погибшего, каких-либо следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, артист скончался от естественных причин», – сообщили представители полиции «Комсомольской правде». Причины смерти пока неизвестны. Тело направлено на экспертизу.
Фото: Кадр из фильма «Олеко Дундич»
Знаменитый российский и советский актер Леонид Топчиев родился в 1930 году. Больше всего он известен как исполнитель роли князя Московского Ивана Васильевича III в картине «Хождение за три моря», которая получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» на Канском кинофестивале в 1958 году.
Также успешными для актера оказались роли в фильмах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки».
Помимо съемок в кино Топчиев много лет играл во МХАТе в постановках по Булгакову и Чехову, а также был профессором в ГИТИСе. В 2004 году актер был удостоен медали ордена II степени «За заслуги перед Отечеством».
Фото и видео: Кадры из фильмов «Олеко Дундич» и «Хождение за три моря»
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