Умерла Валентина Малявина — звезда фильма «Иваново детство» и первая жена Александра Збруева

На момент смерти Валентине Малявиной было 80 лет. Она была известной советской и российской актрисой. Первые ее киноработы пришлись на 60-е годы. В то время Малявина снялась в таких фильмах, как «Иваново детство», «Женщина для всех» и «Король-олень», которые принесли ей огромную славу.

В те же годы она познакомилась со своим первым мужем Александром Збруевым — народным артистом РСФСР. Именно он дал комментарий о смерти актрисы онлайн-порталу 5-tv.ru, в котором рассказал о последних днях ее жизни.

«Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса», — делится Александр Викторович.

Свою бывшую и первую супругу Збруев вспоминает с теплом и любовью и очень сожалеет о том, что судьба ее оказалось столь трагичной.

«Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она падала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически», — сообщил он.

Смерть заслуженной актрисы произошла 30 октября. Похороны проходили на Троекуровском кладбище в узком кругу близких артистки.