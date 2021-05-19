Скончалась актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины

Звезда фильма «Приключения Буратино» российская актриса Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Об этом сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк. Он опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети. «Сегодня не стало нашей Танюши… Помолитесь о ней!», — написал мужчина.

Три года назад у исполнительницы роли Мальвины было найдено онкологическое заболевание. Несмотря на годы борьбы и лечения утром 19 мая актрисы не стало. «Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — говорится в сообщении мужа журналистам.

Татьяна Проценко родилась в 1968 году и обрела известность благодаря роли девочки с голубыми волосами в картине «Приключения Буратино». На эту роль начинающая актриса попала совершенно случайно — она познакомилась с ассистентом режиссера в поезде и позже с ней связался сам режиссер фильма.

Актриса была дважды замужем. Со вторым супругом Алексеем Войтюком Татьяна счастливо прожила в браке более 17 лет и родила сына.