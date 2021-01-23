Умер легендарный журналист Ларри Кинг

Эту новость подтвердила журналистка Маргарита Симонян. Ларри Кинг долгое время сотрудничал с телеканалом Russia Today.

В начале 2021 года американские СМИ сообщали, что интервьюер был госпитализирован, у него был положительный результат теста на коронавирус. Кроме того, в последние годы жизни у него возникали серьезные проблемы со здоровьем. Так, у него диагностировали диабет, он перенес несколько сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Легенда американского телевидения был известен всему миру как ведущий ток-шоу Larry King Live, которое он вел на телеканале CNN на протяжении 25 лет. Он работал там с 1985 по 2010 год. Позднее он вел свое авторское шоу, которое занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим.

Он был женат 8 раз. У Кинга остались трое сыновей — Ларри Кинг-младший, Кэннон и Ченс. Двоих детей журналист потерял в прошлом году.