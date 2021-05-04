Известный 75-летний дрессировщик Михаил Багдасаров умер из-за коронавируса

Известный дрессировщик хищников Михаил Багдасаров ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти циркового артиста стал коронавирус.

«Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова», — рассказала работница Росгосцирка, отметив, что у артиста возникли осложнения из-за COVID-19.

Михаил Багдасаров родился в 1945 году в Баку. В цирк он влюбился с детства, но у него не было родителей-цирковых артистов, кто передал бы ему свое мастерство. Поэтому он сам прошел путь от мальчика, подметавшего арену после животных между номерами до звания народного артиста России.

«Когда знакомые увидели, что я убираю на арене, они были в шоке. Это они считали позором. Ведь мой отец был проводником, по мнению семьи, это величина. А я уборщик в цирке», — вспоминал начало своей карьеры Багдасаров. Позже он учился у знаменитой Маргариты Назаровой.

Собственную первую программу в цирке он представил в 1973 году. Он ставил номера, в которых участвовали львы, тигры, пантеры, ягуары, леопарды и пумы, — животные, которые в дикой природе друг с другом не пересекаются.

«Я прожил интересную жизнь. Дошел до народного артиста России, не имея ни блата, ни цирковых родителей, ни денег, заработав все своим горбом. Я все-таки счастливый!»? — говорил Михаил Багдасаров о себе. Династию Багдасаровых и дело отца продолжили его дети Артур и Карина.