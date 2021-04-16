Звезда «Гарри Поттера», сыгравшая Нарциссу Малфой, скончалась в 52 года

"С разбитым сердцем сообщаю, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, к акойбыла Хелен Маккрори, мирно ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью, семьей и друзьями. Она умерла также, как и жила — бесстрашно. Мы были такими счастливыми, что она была в нашей жизни. Она сверкала так ярко. Теперь лети, малыш. Спасибо», — написал Льюис в социальной сети.

Хелен снялась более чем в 70 фильмах. Среди них фиьмы про Гарри Поттера, сериал «Острые козырьки». «Интервью с вампиром», «Медея», «007: координаты "Скайфол"» и других. Также она была известна как театральная актриса. Хелен Маккрори играла в «Дяде Ване» в лондонском театре «Алмейда» и «Чайк в Театре Королевской биржи в Манчестере.

У Хелен и Дэмиена остались двое детей: 13-летний сын Гулливер и 12-летняя дочь Манон.