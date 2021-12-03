Звезда советского кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни

«У меня действительно болезнь Паркинсона. От нее нет лекарств. А так хочется, чтобы не болели кости, чтобы не отнимались ноги. Я не хочу, чтобы по Первому каналу мне, как одной актрисе, забыла ее имя, собирали деньги в качестве помощи», — ранее признавалась Нина Ургант.

Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, специального приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление» и театральной премии «Золотая маска» скончалась в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Причины смерти пока не сообщаются.

Актриса широко известна российскому зрителю своими ролями в таких картинах, как «Вступление», «Я родом из детства», «Вы мне писали», «Белорусский вокзал» и других.

Напомним, что Иван Ургант назвал в честь любимой бабушки свою дочь.