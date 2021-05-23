Умерла советская актриса театра и кино Нина Шацкая

Пресс-служба театра на Таганке подтвердила новость о смерти актрисы. «Театр выражает свои глубокие и искренние соболезнования всем родственниками Нины Сергеевны», – говорится в сообщении. Причина смерти звезды пока не установлена.

Заслуженная артистка России 81-летняя Нина Шацкая знакома многим по фильмам «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Чрезвычайное поручение», «Контрабанда». Актриса окончила Государственный институт театрального искусства в 1963 году. С 1964 по 1993 год работала в театре на Таганке, а с 2003 в театре «Школа современной пьесы».

Нина Шацкая была дважды замужем. Первым супругом актрисы был коллега Валерий Золотухин. Пара прожила вместе 14 лет. В 1969 году у них родился сын Денис. Второй раз звезда советского кино вышла замуж в 1982 году снова за актера, им оказался Леонид Филатов. Супруги счастливо прожили вплоть до болезни и кончины мужа в 2003 году. После смерти Леонида Шацкая проживала одна.