passion.ru
1 мин.

Советский и российский диктор Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни

Обладатель одного из самых известных голосов советского и российского телевидения Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Печальную новость сообщил «Первый канал». Игорь Кириллов вел программу «Время» более 20 лет. В нулевых вел трансляции парадов Победы с Красной площади и читал текст в минуте молчания на 9 мая.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Советский диктор и российский телеведущий, журналист Игорь Кириллов

Фото: Global Look Press

Легендарный советский диктор и российский телеведущий Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил «Первый канал». В последние годы он редко появлялся на ТВ, но еще в нулевых в паре с Анной Шатиловой вел трансляции парада Победы, зачитывал текст во время традиционной минуты молчания.

Главной же его работой была деятельность на советском телевидении. Он более 20 лет вел программу «Время», последний выпуск с его участием вышел в 1989 году. Также он комментировал парады на Красной площади, некоторое время вел «Песню года» (в 70-х) и другие развлекательные программы.

Президент России Владимир Путин награждает Игоря Кириллова Орденом Почета.

Президент России Владимир Путин награждает Игоря Кириллова Орденом Почета.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорю Кириллову неоднократно присуждались государственные награды и звания. К 60 годам он получил звания Народного артиста РСФСР и СССР, Госпремию СССР и несколько Орденов.

УИгоря Кириллова осталась 55-летняя супруга Татьяна (женился в 2012 году, через 8 лет после смерти первой жены) и 60-летняя дочь Анна, родившаяся в его первом браке.

Pravda Komsomolskaya, Kremlin Pool, Ltd Foma, Anatoly Lomokhov/Global Look Press