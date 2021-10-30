Советский и российский диктор Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни
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Фото: Global Look Press
Легендарный советский диктор и российский телеведущий Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил «Первый канал». В последние годы он редко появлялся на ТВ, но еще в нулевых в паре с Анной Шатиловой вел трансляции парада Победы, зачитывал текст во время традиционной минуты молчания.
Главной же его работой была деятельность на советском телевидении. Он более 20 лет вел программу «Время», последний выпуск с его участием вышел в 1989 году. Также он комментировал парады на Красной площади, некоторое время вел «Песню года» (в 70-х) и другие развлекательные программы.
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Игорю Кириллову неоднократно присуждались государственные награды и звания. К 60 годам он получил звания Народного артиста РСФСР и СССР, Госпремию СССР и несколько Орденов.
УИгоря Кириллова осталась 55-летняя супруга Татьяна (женился в 2012 году, через 8 лет после смерти первой жены) и 60-летняя дочь Анна, родившаяся в его первом браке.
Pravda Komsomolskaya, Kremlin Pool, Ltd Foma, Anatoly Lomokhov/Global Look Press