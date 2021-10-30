Советский и российский диктор Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни

Легендарный советский диктор и российский телеведущий Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил «Первый канал». В последние годы он редко появлялся на ТВ, но еще в нулевых в паре с Анной Шатиловой вел трансляции парада Победы, зачитывал текст во время традиционной минуты молчания.

Главной же его работой была деятельность на советском телевидении. Он более 20 лет вел программу «Время», последний выпуск с его участием вышел в 1989 году. Также он комментировал парады на Красной площади, некоторое время вел «Песню года» (в 70-х) и другие развлекательные программы.