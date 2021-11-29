Российский кинорежиссер Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет

Владимир Наумов известен публике не только в качестве режиссера. За свою долгую жизнь он попробовал себя в различных амплуа — сценариста, продюсера, актера и даже художника. Наумов занимался разработкой сценария и режиссированием более чем двадцати фильмов, спродюсировал девять кинокартин, сыграл в пяти проектах и являлся художником мультфильма «Времена года».

Самыми известными фильмами, над которыми работал обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, были картины: «Бег», снятый по мотивам произведения Михаила Булгакова, «Легенда о Тиле. Фильм первый — Пепел Клааса», «Мир входящему», «Легенда о Тиле. Фильм второй — Да здравствуют нищие!» и «Скверный анекдот».

Владимир Наумов являлся почетным членом Российской академии художеств, первым президентом Национальной академии кинематографических наук и искусств, а также членом правления киноконцерна «Мосфильм».

Наумов не дожил ровно неделю до своего дня рождения, шестого декабря народному артисту СССР могло бы исполниться 94 года.

На данный момент причина и обстоятельства смерти, а также место и время захоронения остаются не известными.