Вдова Игоря Кириллова рассказала о тяжести последних дней его жизни
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Фото: Anatoly Lomohov
30 октября стало известно о смерти известного диктора Центрального телевидения—Игоря Кириллова. На тот момент радиоведущий шел на поправку и готовился к отправке домой после ампутации ноги, однако состояние его здоровье значительно отяготило заболевание коронавирусом, которым он заразился, назодясь в больнице.
Вдова Игоря Леонидовича Татьяна Кириллова поделилась всеми подробностями тяжелой ноши, переносимых ее супругом с самого начала попадания в больницу. «Аховой ситуация стала с 9-го на 10-е сентября. Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге»,-вспоминает Татьяна. После чего легендарного диктора доставили в Боткнискую больницу, где врач поставил диагноз —тромб в артерии и подколенная аневризма размером 8 см. Потребовалась экстренная ампутация ради спасения жизни Игоря Кириллова.
После перенесенной операции Кириллов был бодр духом, выполнял зарядку и делал первые шаги при помощи ходунков, а также планировал установить протез на место отсутствующей ноги. Однако состояние Игоря Леонидовича ухудшилось. «11 числа у него произошло кровотечение кишечника, то есть рванул геморроидальный узел. Опять – операционная, реанимация. 12 октября был взят тест на ковид, и он пришел положительный. Никаких симптомов не было»,-рассказывает вдова изданию Комсомольская правда.
После положительного теста жену к Кириллову не пускали. Как рассказывает она самаа: «Он страдал, что меня не было рядом, и у него не было со мной связи.» Татьяна ежедневно звонила в больницу и справлялась о здоровье супруга. За три дня до его смерти, во время очередного звонка врач сообщил ей, что состояние диктор остается прежним. «Мне не сказали ни пульс, ни давление, ни температуру, ни сатурацию. Знала точно, что все эти дни он дышал сам. У него не было одышки. У него все было в норме. Что привело к такому исходу я не знаю»,-вспоминает Кириллова.
Прощание с диктором пройдет 2 ноября на Новодевичьем кладбище.