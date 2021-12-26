Умер известный актер озвучивания, чьим голосом говорят Хопкинс и другие звезды Голливуда

26 декабря 2021 года стало известно, что коронавирус забрал жизнь еще одного известного человека, 64-летнего мастера озвучивания Андрея Ярославцева.

О потере сообщил на своей странице в социальной сети другой актер, Дмитрий Череватенко. «Огромная утрата! Андрея Викторовича Ярославцева больше нет с нами», — написал он в блоге.

Андрея Ярославцева знают в лицо заядлые театралы (много лет он служил в Театре им. Вахтангова) и любители кино времен СССР. В начале карьеры Ярославцев сыграл в таких фильмах, как «Впереди океан», «Еще до войны», «Прикажи себе», «Про Ивана-не-великана» и в других.

Большую часть карьеры актер посвятил озвучиванию зарубежных фильмов. Его голосом говорит Энтони Хопкинс в фильме «Хичкок», Дамблдор в «Гарри Поттере», Гимли во «Властелине колец», Оптимус Прайм в «Трансформерах», Стивен Беркофф в «Девушке с татуировкой дракона» и десятки других знаменитостей. Всего на счету Ярославцева более 200 озвученных фильмов.

Кроме закадровой работы, актер принимал участие в радиоспектаклях.