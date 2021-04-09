Муж королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

Букингемский дворец сообщил о смерти Филиппа, герцога Эдинбургского. Он скончался в возрасте 99 лет после долгой болезни, не дожив до 100 лет всего два месяца.

Об этом заявили в официальном Twitter Букингемского дворца.

«С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Ранее принцу Филиппу пришлось провести в больнице несколько дней. Его отправили в больницу по назначению лечащего врача, а в медицинском учреждении провели операцию на сердце.

Елизавета II и принц Филипп прожили в браке почти 74 года, а сам он приходится ей четвероюродным братом.