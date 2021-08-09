Скончалась актриса фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая

«Всем, кому посчастливилось работать с Татьяной, отмечали не только профессиональные, но и человеческие качества. «На спектакли она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. Была близким другом моей семьи и человек огромного таланта», — рассказала коллега Дарья Михайличенко, передает «Экспресс-газета». А актриса театра и кино Елена Торшина в одной из программ поделилась, что Татьяна Ивановна «была веселая, очень профессиональная, очень коммуникабельная и такая бодрая».

Личная жизнь актрисы тоже была насыщенной — в браке она была трижды. Но если о первых двух опытах семейной жизни Татьяна не делилась охотно, то в третьем супруге, Игоре Киртбае, нашла свое женское счастье. Вместе они прожили 15 лет, вплоть до смерти мужчины. Последней работой Татьяны Жуковой-Киртбая стал сериал «Дылды 2», который вышел на экраны весной 2021 года. Жила актриса с семьей сына, актера Михаила Липкина. Так как до отпуска она болела, то возникли слухи: может быть коронавирус? Сын актрисы Михаил Львович уточнил: «Причина смерти — возраст. Ковидом она переболела уже давно», — передает KP.ru.