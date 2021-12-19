Режиссер фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от коронавируса

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер - Андрей Малюков», — написала двоюродная сестра режиссера на своей странице в Facebook.

Актриса отметила, что причиной смерти является коронавирус.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и народный артист России Андрей Малюков родился в 1948 году в Новосибирске. Является родным племянником актрисы Инны Макаровой.

В 1971 году Андрей окончил режиссерский факультет ВГИКа. Первый фильм режиссера «В зоне особого внимания» был отмечен Серебряной медалью имени А. Довженко и Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. Наиболее знаком зрителям по сериалам 90-х годов «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег» и других, а также фильму «Мы из будущего».

Андрей Малюков был дважды женат. От первого брака есть сын Кирилл.