Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни

Выступления Коклюшкина хорошо знает практически каждый российский зритель. Особенно широко известны его монологи на сцене «Але, Люся» и «Мы с Петькой», а также такие, как «Автоответчик», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Полный вперед», «Бюст», «Переводчик».

Коклюшкин принимал участие в популярных передачах, таких, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», а также целый год писал и выпускал телепередачу «Юмориста вызывали?», в которой снимался Ефим Шифрин. Кроме того, он работал над сценарием фильма «Дядя Ваня и другие», в котором снялся в роли автора.

Коклюшкин создал сценарии к нескольким известным мультфильмам и стал автором более, чем 10 книг. Был известен и в качестве журналиста - с 2012 по 2016 год он являлся колумнистом газеты «Аргументы и факты».