Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни
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Фото: East News
На 76-м году жизни скончался известный писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, телеведущий, колумнист Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает издание «Вести-24». О его кончине стало известно 12 ноября. Причиной смерти драматурга стала острая сердечная недостаточность.
«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет», - говорится в сообщении телеканала.
Выступления Коклюшкина хорошо знает практически каждый российский зритель. Особенно широко известны его монологи на сцене «Але, Люся» и «Мы с Петькой», а также такие, как «Автоответчик», «Гербалайф», «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Полный вперед», «Бюст», «Переводчик».
Коклюшкин принимал участие в популярных передачах, таких, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» «Смеяться разрешается», а также целый год писал и выпускал телепередачу «Юмориста вызывали?», в которой снимался Ефим Шифрин. Кроме того, он работал над сценарием фильма «Дядя Ваня и другие», в котором снялся в роли автора.
Коклюшкин создал сценарии к нескольким известным мультфильмам и стал автором более, чем 10 книг. Был известен и в качестве журналиста - с 2012 по 2016 год он являлся колумнистом газеты «Аргументы и факты».