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Умер основатель легендарного журнала «Hustler» Ларри Флинт

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Ларри Флинт

Фото: Global Look Press

Хозяин главного конкурента «Playboy» скончался 79-м году жизни.

О смерти издателя одного из самых известных «мужских» журналов сообщило издание TMZ. По данным журналистов, причиной смерти 78-летнего хозяина «Hustler» стала сердечная недостаточность.

Уход из жизни Ларри Флинта подтвердил изданию The Washington Post его брат. Сообщается, что тело издателя обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

На протяжении почти 50 лет имя Флинта было одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых. Кроме популярного журнала, медиамагнат владел порно-студией, сетью тематических клубов и казино.

Ларри Флинт

Фото: Global Look Press

В 1974 году он основал журнал «Hustler», который принес ему известность и богатство. Детище также стало причиной бесчисленных юридических и личных проблем издателя.

В 1978 Флинт пострадал после нападения серийного убийцы-расиста, который стрелял в него из-за «пропаганды межрасовых отношений». Издатель пережил покушение, но оказался навсегда парализован и прикован к инвалидному креслу.

Напомним, что в конце января стало известно о смерти легендарного тележурналиста Ларри Кинга. Он скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

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Фото: Global Look Press / © Milan Ryba, © Ringo Chiu, © Miranda Shen, © Globe Photos, © Kathy Hutchins, © Milan Ryba, © Ron Sachs

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