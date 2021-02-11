Умер основатель легендарного журнала «Hustler» Ларри Флинт
Фото: Global Look Press
О смерти издателя одного из самых известных «мужских» журналов сообщило издание TMZ. По данным журналистов, причиной смерти 78-летнего хозяина «Hustler» стала сердечная недостаточность.
Уход из жизни Ларри Флинта подтвердил изданию The Washington Post его брат. Сообщается, что тело издателя обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.
На протяжении почти 50 лет имя Флинта было одним из самых громких в индустрии развлечений для взрослых. Кроме популярного журнала, медиамагнат владел порно-студией, сетью тематических клубов и казино.
Фото: Global Look Press
В 1974 году он основал журнал «Hustler», который принес ему известность и богатство. Детище также стало причиной бесчисленных юридических и личных проблем издателя.
В 1978 Флинт пострадал после нападения серийного убийцы-расиста, который стрелял в него из-за «пропаганды межрасовых отношений». Издатель пережил покушение, но оказался навсегда парализован и прикован к инвалидному креслу.
Напомним, что в конце января стало известно о смерти легендарного тележурналиста Ларри Кинга. Он скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: Global Look Press / © Milan Ryba, © Ringo Chiu, © Miranda Shen, © Globe Photos, © Kathy Hutchins, © Milan Ryba, © Ron Sachs
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!