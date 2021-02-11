Умер основатель легендарного журнала «Hustler» Ларри Флинт

В 1974 году он основал журнал «Hustler», который принес ему известность и богатство. Детище также стало причиной бесчисленных юридических и личных проблем издателя.

В 1978 Флинт пострадал после нападения серийного убийцы-расиста, который стрелял в него из-за «пропаганды межрасовых отношений». Издатель пережил покушение, но оказался навсегда парализован и прикован к инвалидному креслу.

Напомним, что в конце января стало известно о смерти легендарного тележурналиста Ларри Кинга. Он скончался утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

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