Голливудская звезда Джейн Пауэлл скончалась в возрасте 92-х лет

В более зрелом возрасте актриса тоже снималась достаточно активно. Популярными стали сериалы «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Остров фантазий».

Среди других работ американской актрисы — «Праздник в Мексике» (1946), «Три дорогие дочки» (1948), а также «Свидание с Джуди» (1948) с Элизабет Тейлор и «Нэнси едет в Рио» (1950).

За вклад в кинематограф Джейн Пауэлл удостоили звезды на голливудской «Аллее славы». С 1988 года до 2015 состояла в браке с Диком Муром и воспитывала троих детей.