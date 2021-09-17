Голливудская звезда Джейн Пауэлл скончалась в возрасте 92-х лет
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Фото: SNAP/Global Look Press
Смерть Джейн Пауэлл подтвердила ее близкая подруга Сьюзан Грейнджер и раскрыла некоторые детали: она умерла в своем доме в штате Коннектикут 16 сентября. Причина кончины не сообщается, но можно предположить — это преклонный возраст артистки.
В более зрелом возрасте актриса тоже снималась достаточно активно. Популярными стали сериалы «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Остров фантазий».
Среди других работ американской актрисы — «Праздник в Мексике» (1946), «Три дорогие дочки» (1948), а также «Свидание с Джуди» (1948) с Элизабет Тейлор и «Нэнси едет в Рио» (1950).
За вклад в кинематограф Джейн Пауэлл удостоили звезды на голливудской «Аллее славы». С 1988 года до 2015 состояла в браке с Диком Муром и воспитывала троих детей.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press