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Голливудская звезда Джейн Пауэлл скончалась в возрасте 92-х лет

Издание The New York Times сообщило о смерти американской актрисы, певицы и танцовщицы Джейн Пауэлл. Ценители старого голливудского кино могли видеть ее в мюзиклах «Королевская свадьба» и «Семь невест для семи братьев» компании Metro-Goldwyn-Mayer. А знаменитой ее сделало участие в бродвейской постановке «Звуки музыки».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джейн Пауэлл скончалась в возрасте 92-х лет

Фото: SNAP/Global Look Press

Смерть Джейн Пауэлл подтвердила ее близкая подруга Сьюзан Грейнджер и раскрыла некоторые детали: она умерла в своем доме в штате Коннектикут 16 сентября. Причина кончины не сообщается, но можно предположить — это преклонный возраст артистки.

В более зрелом возрасте актриса тоже снималась достаточно активно. Популярными стали сериалы «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Остров фантазий».

Среди других работ американской актрисы — «Праздник в Мексике» (1946), «Три дорогие дочки» (1948), а также «Свидание с Джуди» (1948) с Элизабет Тейлор и «Нэнси едет в Рио» (1950).

За вклад в кинематограф Джейн Пауэлл удостоили звезды на голливудской «Аллее славы». С 1988 года до 2015 состояла в браке с Диком Муром и воспитывала троих детей.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press