Скончалась звезда «Великолепного века» Сабина Тозия: у актрисы был рак
Согласно источникам, актриса скончалась 10 августа. «Вместе мы снялись в трех удивительных проектах: "Великолепный век", "Материнская рана", "Мафия не может править миром". Вчера ты умерла. Мое сердце разбито», — написала Узерли. В январе этого года медики диагностировали Тозии опухоль головного мозга, в последнее время она уже не могла самостоятельно передвигаться.
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Фото: Личный Instagram @meryemuzerlimeryem
Операцию по удалению опухоли проводили на родине Сабины Тозии в Македонии, хирургическое вмешательство прошло успешно. Однако после удаления большой опухоли правая сторона тела Тозии оказалась парализована.
Мечты о профессии актрисы появились, когда Сабина была еще маленькой девочкой, но желание исполнилось далеко не сразу — звезда начала появляться на экранах уже в зрелом возрасте, но поклонникам телевизионных проектов она полюбилась раз и навсегда. Ценили ее и партнеры по съемочной площадке: многие турецкий актеры выразили соболезнования семье исполнительницы роли Афифе Хатун в телесериале «Великолепный век».
Фото и видео: Кадры из сериалов и кино, Instagram, Rambler
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