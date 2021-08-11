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Скончалась звезда «Великолепного века» Сабина Тозия: у актрисы был рак

О кончине коллеги и партнера по трем проектам с прискорбием сообщила Мерьем Узерли на своей странице в Instagram. В свой 38-й день рождения актриса выложила сторис, где рассказала об уходе 75-летней турецкой актрисе Сабины Тозии. Она продолжительное время боролась со смертельным недугом и прервала съемки в известном турецком сериале «Мафия не может править миром» задолго до финальных эпизодов.