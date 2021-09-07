Скончался Борис Краснов — любимый сценограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Напомним, что первый инсульт Борис перенес после потрясений, связанных с обвинениями его в мошенничестве в 2011 году. Со временем обвинения были сняты, но к тому времени здоровье Краснова значительно ухудшилось: после перенесенного удара, Краснову понадобилась операция на мозг.

Второй инсульт случился с ним после перенесенного COVID-19. Художник проходил лечение в Боткинской больнице, однако лучшие доктора не смогли справиться с такой сложной задачей — необратимый процесс был запущен.

Напомним, что за время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более 1500 проектов, сотрудничал не только с российскими, но и иностранными артистами, такими как, Элтон Джон и Эрос Рамазотти. Но больше всего запомнились сценографические оформления для Аллы Борисовны и ее проектов.