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Скончался Борис Краснов — любимый сценограф Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова

Постановщик «Рождественских встреч» Аллы Борисовны и многих других проектов отечественных и зарубежных звезд, скончался в хосписе. Борису было 60 лет — его организм, истощенный после второго инсульта, не смог справиться с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Краснов скончался в ночь на 7 сентября

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Почетный член академии Художеств скончался в центре паллиативной помощи около 01.00, в ночь на 7 сентября. В конце августа стало известно, что популярный деятель попал в частный хоспис и прогноз врачей уже тогда был неутешительным. На тот момент у Бориса была парализована правая сторона тела, а мозг поражен на 85%.

Напомним, что первый инсульт Борис перенес после потрясений, связанных с обвинениями его в мошенничестве в 2011 году. Со временем обвинения были сняты, но к тому времени здоровье Краснова значительно ухудшилось: после перенесенного удара, Краснову понадобилась операция на мозг.

Второй инсульт случился с ним после перенесенного COVID-19. Художник проходил лечение в Боткинской больнице, однако лучшие доктора не смогли справиться с такой сложной задачей — необратимый процесс был запущен.

Напомним, что за время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более 1500 проектов, сотрудничал не только с российскими, но и иностранными артистами, такими как, Элтон Джон и Эрос Рамазотти. Но больше всего запомнились сценографические оформления для Аллы Борисовны и ее проектов.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press