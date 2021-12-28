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Умер телеведущий Гришка Богданов, ставший героем мемов из-за болезненной любви к пластике

Братья-близнецы Игорь и Гришка Богданофф были популярными в восьмидесятых телеведущими на французском ТВ. Один из них, Гришка, скончался в возрасте 72 лет в парижской больнице.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гришка Богданов в Каннах

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

О смерти телеведущего сообщил его агент. «Окруженный любовью своей семьи и своих близких, Гришка Богданов мирно ушел из жизни 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к своим звездам», — передает слова семьи Богданова Agence France-Presse со ссылкой на агента телезвезды.

Братья Богдановы были докторами физико-математических наук, написали несколько научных статей и увлекались теорией относительности в сочетании с научной фантастикой.

Богдановы вели на французском телевидении шоу о космологии и научной фантастике. Кроме того, братья прославились и своей любовью к пластическим операциям. Они начали изменять свое лицо уже в 90-х, а к 2010-м их уже было совершенно не узнать из-за количества имплантов в подбородке и скулах, а также из-за ботокса и филлеров.

С выбором пластического хирурга братья явно промахнулись. Они стали похожи на уродливых кукол Кенов.

Посмотреть, как Гришка Богданов и его брат-близнец выглядели до пластических операций, можно в нашем материале.

Фото: GlobalLookPress, Instagram @bogdanoff

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