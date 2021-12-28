Умер телеведущий Гришка Богданов, ставший героем мемов из-за болезненной любви к пластике

Богдановы вели на французском телевидении шоу о космологии и научной фантастике. Кроме того, братья прославились и своей любовью к пластическим операциям. Они начали изменять свое лицо уже в 90-х, а к 2010-м их уже было совершенно не узнать из-за количества имплантов в подбородке и скулах, а также из-за ботокса и филлеров.

С выбором пластического хирурга братья явно промахнулись. Они стали похожи на уродливых кукол Кенов.

Посмотреть, как Гришка Богданов и его брат-близнец выглядели до пластических операций, можно в нашем материале.