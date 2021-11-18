Актер Игорь Савочкин скончался в Москве на 59-м году жизни
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
В Москве скончался известный актер Игорь Савочкин, который известен своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Левиафан». Смерть наступила 17 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.
Актер умер в одном из медицинских учреждений столицы, куда его доставили несколько дней назад с жалобами на сильные боли в спине. О смерти артиста рассказали его близкие друзья в социальных сетях.
Как отмечает телеграм-кала Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. По данным издания, у него случилась печеночная декомпрессия. Также известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.
На момент смерти Игорю Савочкину было 58 лет.
Кроме ролей в «Левиафане» и «Ночном дозоре», он также известен работами в таких проектах, как «Адмирал», «Жесть», «Любовь под прикрытием», «Кука» и других известных отечественных картинах.
Ранее стало известно о смерти актрисы и ведущей шоу «АБВГДейка» Кристины Асмаловской, причиной которой также стали проблемы с печенью. Как сообщают СМИ, Асмаловская страдала от хронического цирроза печени, и болезнь обострилась в результате коронавирусной инфекции.
Фото: Global Look press, кадры из фильмов