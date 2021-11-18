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Актер Игорь Савочкин скончался в Москве на 59-м году жизни

Артист попал в одну из московских клиник несколько дней назад – его госпитализировали с жалобами на сильную боль в спине. Причиной смерти артиста стали проблемы с печенью.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Савочкин

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Москве скончался известный актер Игорь Савочкин, который известен своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Левиафан». Смерть наступила 17 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Актер умер в одном из медицинских учреждений столицы, куда его доставили несколько дней назад с жалобами на сильные боли в спине. О смерти артиста рассказали его близкие друзья в социальных сетях.

Как отмечает телеграм-кала Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. По данным издания, у него случилась печеночная декомпрессия. Также известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.

На момент смерти Игорю Савочкину было 58 лет.

Кроме ролей в «Левиафане» и «Ночном дозоре», он также известен работами в таких проектах, как «Адмирал», «Жесть», «Любовь под прикрытием», «Кука» и других известных отечественных картинах.

Ранее стало известно о смерти актрисы и ведущей шоу «АБВГДейка» Кристины Асмаловской, причиной которой также стали проблемы с печенью. Как сообщают СМИ, Асмаловская страдала от хронического цирроза печени, и болезнь обострилась в результате коронавирусной инфекции.

Фото: Global Look press, кадры из фильмов

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