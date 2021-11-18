Актер Игорь Савочкин скончался в Москве на 59-м году жизни

В Москве скончался известный актер Игорь Савочкин, который известен своими ролями в фильмах «Ночной дозор» и «Левиафан». Смерть наступила 17 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Актер умер в одном из медицинских учреждений столицы, куда его доставили несколько дней назад с жалобами на сильные боли в спине. О смерти артиста рассказали его близкие друзья в социальных сетях.

Как отмечает телеграм-кала Mash, причиной смерти Игоря Савочкина стали проблемы с печенью. По данным издания, у него случилась печеночная декомпрессия. Также известно, что он боролся с онкологическим заболеванием.