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Умерла актриса Екатерина Градова

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Екатерина Градова

Фото: Instagram

Об этой трагедии ее дочь Мария Миронова сообщила на личной странице в социальной сети.

Екатерине Георгиевне Градовой было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым.

Дочь артистки Мария Миронова опубликовала пост, в котором сообщила о скоропостижной смерти матери. Звезда "Садового кольца" попросила журналистов не тревожить ее и на время оставить в покое.

Обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой пока неизвестны.

К слову, до этого мы писали, что жена Игоря Николаева тоже переживает тяжелую утрату. В своем личном блоге в Instagram она сообщила, что сегодня утром в одной из екатеринбургских больниц ушла из жизни ее 86-летняя бабушка. Причиной смерти стали последствия от заражения коронавирусной инфекцией.

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Фото: Instagram

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