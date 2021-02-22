Умерла актриса Екатерина Градова

Екатерине Георгиевне Градовой было 74 года. Она была широко известна благодаря роли радистки Кэт из советского 12-серийного художественного телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». С 1971 по 1976 год звезда была замужем за Андреем Мироновым.

Дочь артистки Мария Миронова опубликовала пост, в котором сообщила о скоропостижной смерти матери. Звезда "Садового кольца" попросила журналистов не тревожить ее и на время оставить в покое.