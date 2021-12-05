Продюсер Марк Рудинштейн умер на 76-м году жизни

«Марк умер час назад в больнице на Таганке», — сообщило окружение Рудинштейна, сообщает «Тасс».

Год назад Марк Рудинштейн объявил о том, что борется с раком предстательной железы. А совсем недавно Марк попал в больницу с сердечным приступом. Ему была проведена срочная трахеостомия, которая, к сожалению, не дала положительных результатов.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в городе Одесса. Учился в Театральном институте им. Бориса Щукина, но не получил диплом о его окончании.

С 1970-х годов Марк трудился администратором в парках и был директором эстрадных программ Росконцерта. В 1986 году Рудинштейн был на 6 лет осужден по делу о хищении во время работы, но оправдан через 11 месяцев.

В 1991 году прошел первый «Кинотавр» в городе Сочи, организатором которого выступила компания «Подмосковье», ее генеральным директором являлся Марк.