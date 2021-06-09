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Звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова умерла от рака

До последних дней актриса боролась с раком легких, но не смогла одержать победу. Страшную болезнь европейской звезде диагностировали в 2014 году.

Звезда фильма «Три орешка для Золушки», чешская актриса Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни. Об этом рассказали европейские СМИ, ссылаясь на сына артистки.

Причиной смерти актрисы стал рак легких, с которым Шафранкова боролась последние несколько лет. Смертельную болезнь ей диагностировали в 2014 году. И хотя врачи сделали все, чтобы помочь ей справиться с недугом и облегчить ее состояние, она скончалась.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Либуше Шафранкова с конем в фильме «Три орешка для Золушки»

Фото: Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»

Российские телезрители знают Шафранкову по фильму «Три орешка для Золушки», который был очень популярен в СССР, а также в европейских странах.

Кроме того, звезду можно было увидеть и в других сказках — например, «Русалочка», «Принц и Вечерняя Звезда», «Третий принц».

Фото: кадры из фильма

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