Звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова умерла от рака

Звезда фильма «Три орешка для Золушки», чешская актриса Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни. Об этом рассказали европейские СМИ, ссылаясь на сына артистки.

Причиной смерти актрисы стал рак легких, с которым Шафранкова боролась последние несколько лет. Смертельную болезнь ей диагностировали в 2014 году. И хотя врачи сделали все, чтобы помочь ей справиться с недугом и облегчить ее состояние, она скончалась.