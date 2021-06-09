Звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова умерла от рака
Звезда фильма «Три орешка для Золушки», чешская актриса Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни. Об этом рассказали европейские СМИ, ссылаясь на сына артистки.
Причиной смерти актрисы стал рак легких, с которым Шафранкова боролась последние несколько лет. Смертельную болезнь ей диагностировали в 2014 году. И хотя врачи сделали все, чтобы помочь ей справиться с недугом и облегчить ее состояние, она скончалась.
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Фото: Кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Российские телезрители знают Шафранкову по фильму «Три орешка для Золушки», который был очень популярен в СССР, а также в европейских странах.
Кроме того, звезду можно было увидеть и в других сказках — например, «Русалочка», «Принц и Вечерняя Звезда», «Третий принц».
Фото: кадры из фильма
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